Госавиаслужба разрешила двум украинским авиакомпаниям летать на итальянский остров

Государственная авиационная служба Украины дала разрешение авиакомпаниям SkyUp и "Международные авиалинии Украины" (МАУ) на авиаперелеты в итальянский город Ольбия, расположенный на острове Сардиния.

Как сообщает пресс-центр Госавиаслужбы, рейсы авиаперевозчики будут выполнять дважды в неделю.

При этом, МАУ начнет выполнение рейсов с 1 февраля 2022 года, а компании SkyUp – с 21 мая текущего года.

Ранее сообщалось, что комиссия Государственной авиационной службы выдала права авиакомпаниям Международные авиалинии Украины и Air Ocean Airlines на шесть международных маршрутов.

В частности, регулятор разрешил авиакомпании Air Ocean Airlines запустить регулярные рейсы из Черновцов в Стамбул с частотой два раза в неделю.

В свою очередь авиакомпания МАУ получила разрешения на выполнение рейсов из Киева в Маскат с частотой четыре раза в неделю, из Киева в Касабланку – дважды в неделю, из Харькова в Бахрейн – два раза в неделю, из Одессы в Бахрейн – два раза в неделю, из Днепра в Баку – два раза в неделю.

Кроме этого, Госавиаслужба согласовала увеличение частоты полетов для МАУ на линии Киев – Бахрейн с двух до семи рейсов в неделю и разрешила Windrose выполнять полеты из Киева в Гонконг до шести раз в неделю вместо четырех.

Напомним, Госавиаслужба выдала разрешение украинским авиакомпаниям SkyUp Airlines и Bees Airline на увеличение частоты рейсов по некоторым международным направлениям.