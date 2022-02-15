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Транспорт
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МАУ продолжит совершать рейсы в Украине без изменений

МАУ продолжит совершать рейсы в Украине без изменений
МАУ пока что остается в небе Украины. Фото: Facebook авиакомпании

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" решила продолжить работу в Украине и заявила, что МАУ будет выполнять рейсы согласно существующему расписанию, без каких-либо изменений.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

МАУ продолжит использовать 16 самолетов без изменений в расписании, подчеркивают в компании. 14 февраля компания без корректировок осуществила все запланированные рейсы, а также рейсы утреннего разлета, назначенные на 15 февраля.

"Сохранение операционной работы стало возможным благодаря конструктивному диалогу между партнерами МАУ, а также взаимодействию с правительством Украины. Билеты на рейсы МАУ и партнеров находятся в продаже на официальном сайте авиакомпании", — сказано в сообщении МАУ.

При этом авиаперевозчик не исключает вероятность возможных изменений в своей работе в будущем и обещает обо всем оперативно информировать.

Отметим, еще 14 февраля МАУ собиралась отправить пять авиалайнеров из "Борисполя" в аэропорты Европы. Ситуация возникла на фоне заявления страховых компаний 12 февраля о том, что они перестанут покрывать риски при полетах над Украиной. Это в свою очередь стало следствием волны сообщений со стороны зарубежных СМИ о возможном вторжении войск России.

Также украинская бюджетная авиакомпания SkyUp приостановила продажу билетов из-за того, что владельцы самолетов потребовали скорейшего возвращения самолетов на территорию Европейского Союза, что также связано с опасениями по поводу вторжения РФ.

Для урегулирования проблемы Кабмин провел экстренное заседание и выделил Мининфраструктуры 16,6 млрд грн для страхования рисков на 23 самолета. 

Вскоре после этого и переговоров с зарубежными партнерами авиакомпания SkyUp возобновила работу в штатном режиме.

Автор:
Вита Молодан