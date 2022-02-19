Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Транспорт
Дата публикации

Lufthansa приостанавливает все рейсы в Украину с 21 февраля

Lufthansa приостанавливает все рейсы в Украину с 21 февраля
Lufthansa приостанавливает все рейсы в Украину с 21 февраля

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что вылеты останавливают на неделю. 

"Это касается всех рейсов с понедельника, 21 февраля — до 28 февраля 2022 года", — отметили в компании.

О дальнейших рейсах в и из украинской столицы Lufthansa примет решение позже.

"Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже", - говорится в заявлении.

При этом, официальной причины приостановки авиарейсов в Lufthansa не сообщили.

В случае отмены рейса пассажирам рекомендуют обращаться в сервисный центр Lufthansa.

"Оставьте свой номер мобильного телефона при бронировании, и мы автоматически уведомим вас о любых изменениях. Если ваш рейс отменен, обратитесь в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы путешествия", — говорится в сообщении авиаконцерна.

Ранее немецкая авиакомпания Lufthansa сменила график нескольких своих ночных авиарейсов в Киев на фоне опасений нападения России на Украину.

Отметим, страховые компании 12 февраля заявили о том, что они перестанут покрывать риски при полетах над Украиной. Причиной стали заявления в западных СМИ о возможном вторжении войск России. Из-за этого некоторые лизингодатели начали отзывать самолеты из Украины

Поэтому Кабинет министров принял решение о выделении Мининфраструктуры 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов судов в воздушном пространстве страны.

После этого большинство авиакомпаний возобновили работу в штатном режиме.

Автор:
Светлана Манько