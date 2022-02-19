В Украине изменили правила вылетов чартерных рейсов

В Украине изменили правила вылета чартеров из аэропортов. Теперь для выполнения полетов при подаче заявки придется указать дополнительную информацию, а рассмотрение самой заявки может занять неделю.

Об этом сообщает портал "Крила".

Отмечается, что соответствующее решение приняла Государственная авиационная служба Украины (ГАСУ). Его причиной стало получение ГАСУ письма от Службы безопасности Украины по согласованию авиарейсов.

Решением предусмотрены следующие меры: украинские и иностранные эксплуатанты, которые планируют выполнение и из Украины, и в Украине нерегулярных международных и внутренних полетов, будут обязаны предоставлять дополнительную информацию при подаче заявки на выполнение нерегулярных международных и внутренних полетов.

В заявке должна быть указана цель полета, серийный (заводской) номер воздушного судна, информация о пассажирах таких рейсов, включающая фамилию, имя пассажира, его пол, гражданство, дату рождения, серию, номер документа, удостоверяющего личность.

Рассмотрение заявки и предоставленного разрешения теперь может осуществляться в течение 7 суток.

Отметим, страховые компании 12 февраля заявили о том, что они перестанут покрывать риски при полетах над Украиной. Причиной стали заявления в западных СМИ о возможном вторжении войск России. Из-за этого некоторые лизингодатели начали отзывать самолеты из Украины.

Поэтому Кабинет министров принял решение о выделении Мининфраструктуры 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов судов в воздушном пространстве страны.

После этого большинство авиакомпаний возобновили работу в штатном режиме.