Авиакомпания Bees Airline выполняет все полеты по расписанию

Авиакомпания Bees Airline, несмотря на временно отобранные лизингодателями самолеты, продолжает оказывать услуги и перевозить пассажиров на бортах партнерских авиакомпаний (МАУ и Windrose). Вылеты-прилеты из-за этого осуществляют не из "Жулян", а из “Борисполя”, где базируется флот двух названных перевозчиков.

Об этом пишет издание Тurprofi.com.ua.

"Ситуацию удаётся держать под контролем. Уже есть понимание, как будут летать чартеры. Регулярные рейсы из Киева отправляем по расписанию с небольшими изменениями. Все летят из "Борисполя", за исключением внутриукраинских, Еревана и Момбасы. Фактически каждый день обеспечиваем операционку следующего дня. Пассажиров тех рейсов, которых, возможно, не удастся посадить на запланированный рейс, будем пересаживать на рейсы авиакомпаний-партнеров", — сообщил коммерческий директор Bees Airline Александр Джиджора.

Bees Airline нашла подменные борта на протяжении всего 12 часов, ведь отмена рейсов на неопределенный срок нанесла бы перевозчику гораздо больший ущерб.

"Мы ведём переговоры о возврате воздушных судов в строй в ближайшее время. Но мне кажется, что это станет возможным только после заявления американских властей о снятии напряжения на границе Украины", – констатирует Александр Джиджора.

Туроператоры, работающие с авиакомпанией, уверяют, что пересаживать клиентов или отменять туры не приходится.

"Все идет по плану, – подтверждает исполнительный директор туроператора "Компас" Дмитрий Гудзий. – Рейсы вылетают, туристы отбывают на отдых самолетами Windrose. У нас есть блоки и на самолетах других авиакомпаний. Но снимать свои программы на Bees Airline мы в данный момент не планируем. Они выполняют все обязательства".

"Пока все в порядке, есть оптимизации и пересадки, смена аэропортов вылета, но это нормально. К счастью, войну "отменили", а значит, потребуется как минимум неделя, чтобы все восстановить, – отмечает замгендиректора TEZ TOUR Александр Новиковский. – Конечно, вся эта паника нанесла очень большой удар не только по турбизнесу, но и по авиаотрасли, и имиджу страны. Но у меня нет никаких сомнений, что мы справимся. Происходящее сейчас — не самое худшее, с чем нам пришлось сталкиваться по работе за последние несколько лет. В техническом плане были вещи и похуже, хотя психологически момент, конечно, очень тяжелый".

Как сообщилось, авиакомпания Bees Airline 15 февраля по требованию лизингодателей вывезла все самолеты за границу Украины. Все самолеты вернут в Украину при условии деэскалации ситуации, которая связана с военными рисками.

Отметим, Кабинет министров принял решение о выделении Мининфраструктуры 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов судов в воздушном пространстве страны.

В результате авиакомпания МАУ продолжит использовать 16 самолетов без изменений в расписании, подчеркивают в компании. Авиакомпания SkyUp также возобновила работу в штатном режиме.