Второй старт. Air Ocean Airlines после неудачного запуска в Украине готовится возобновить работу. Но не факт, что для украинцев

В конце марта 2022 года украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, свернувшая в январе все свои полеты, готовится к возобновлению рейсов. В самой компании не торопятся рассказывать, куда будут доставлять пассажиров, но на рынке предполагают, что украинцев среди них не будет.

Air Ocean Airlines — последний новичок на украинском рынке авиаперевозок, сумевший отличиться на нем менее чем за три месяца работы. 30 октября 2021 года без какой-либо информационной шумихи и предварительных маркетинговых активностей авиакомпания провела свой первый рейс по маршруту Киев — Николаев. Впрочем, кроме обычных пассажиров на нем летели также некоторые депутаты из партии "Слуга народа" Давид Арахамия, Елена Мошенец, Андрей Мотовиловец и представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пиарившие нового авиаперевозчика еще какое-то время после запуска.

Давид Арахамия — один из пассажиров первого рейса Air Ocean Airlines из Киева в Николаев. Фото: сайт партии «Слуга народа»

Пиарили неспроста. Во-первых, компания заявила, что сфокусируется на внутреннем рынке, который всегда считался в Украине нерентабельным. Во-вторых, летать будет на самолетах завода "Антонов", чем могут похвастаться единичные частные авиакомпании Украины.

В течение ноября Air Ocean Airlines анонсировала и запустила восемь регулярных рейсов, и уже в декабре загрузка их самолетов составляла порядка 80%. Но в январе все неожиданно поменялось: компания заявила о прекращении всех полетов как минимум до марта 2022 года.

Один из двух самолетов "Ан" авиакомпании Air Ocean Airlines. Фото: фейсбук-страница авиакомпании Air Ocean Airlines

Delo.ua выяснило, чего пассажирам ждать от Air Ocean Airlines в сезон весенне-летней навигации 2022 года, почему в январе компания резко свернула всю летную программу, куда она намерена двигаться дальше и сколько будут стоить ее авиабилеты.

Откуда взялась Air Ocean Airlines

Исполнительный директор Air Ocean Airlines Вячеслав Герига на авиационном рынке человек не новый. В свое время он работал пилотом в компании "Аэросвит", а затем и других авиакомпаниях.

"На авиарынке я работаю примерно с 2006 года. С генеральным директором Air Ocean Airlines Николаем Мельниченко мы познакомились в "Аэросвите", где оба работали пилотами. А вот у собственника компании авиационный бэкграунд небольшой, и он человек совсем непубличный”, — рассказал Герига.

По информации СМИ, собственник компании — украинский предприниматель Роман Трофимчук, владеющий транспортной компанией "РТС Плюс", которая специализируется на перевозке негабаритных грузов. На перевозке грузов, по словам Вячеслава Гериги, должна была специализироваться и будущая Air Ocean. Но позже собственник узнал об идее Владимира Зеленского создать авиакомпанию, которая будет летать на отечественных "Ан", и загорелся ею не меньше президента.

Еще в «Аэросвите» я познакомился с «Ан-148» и помню, насколько были воодушевлены пилоты, которые летали на нем. А тут совпало: мы хотели авиакомпанию, а Зеленский озвучил, что Украине нужна авиакомпания, летающая на отечественных самолетах. Так мы поняли, что необходимо создавать компанию для пассажирских перевозок. Вячеслав Герига Исполнительный директор Air Ocean Airlines

Он объясняет, что от концепта создавать компанию по типу SkyUp и Bees Airline отказались сразу, поскольку сегмент, в котором летают эти перевозчики, заполнен до отказа. Соответственно, конкурировать будет сложно. Но в направлении регулярных перевозок по Украине места, по словам Гериги, хоть отбавляй.

"Мы не хотели быть такими, как SkyUp и другие, то есть открывать рейсы только тогда, когда спрос есть, и закрывать, когда он падает. Мы хотели летать по Украине регулярно. Чтобы рейсов не через Киев, а, например, Запорожье — Одесса, было больше. Чтобы пассажиры снова начали пользоваться авиатранспортом", — говорит Вячеслав Герига.

Николай Мельниченко (второй справа) на открытии рейса Киев — Харьков. Фото: фейсбук-страница авиакомпании Air Ocean Airlines

Запустилась авиакомпания на двух 10-летних региональных самолетах "Ан-148" и "Ан-158". По словам авиационного эксперта, руководителя института менеджмента и стратегий Богдана Долинце, до того, как попасть в Air Ocean Airlines, эти борта были в лизинге у российской авиакомпании "Ангара", а произвели их не в Украине, а в российском Воронеже. Поэтому на рынке не исключают, что в Украину они попали для техобслуживания.

Авторский надзор должен осуществлять завод-проектант — украинский "Антонов". Но русские авиакомпании у нас под санкциями, а значит, продлить ресурс бортов в составе "Ангары" невозможно. Поэтому говорили, что эти борта были выведены из состава российской авиакомпании, чтобы пройти ТО в составе украинской. Но это маловероятно, ведь техобслуживание таким замысловатым способом стоило бы очень дорого. Богдан Долинце Авиационный эксперт, руководитель института менеджмента и стратегий

С ним соглашается и эксперт по авиации и инфраструктуре Кирилл Новиков. Но, по его словам, привезти в Украину российские самолеты, зарегистрировать их на украинское ООО, чтобы продлить срок эксплуатации, "Ангаре" не позволили бы как минимум в СНБО. Ведь эти самолеты все равно находятся в лизинге у российской авиакомпании, а собственник по документам — кипрский офшор.

Тем не менее в ноябре 2021 года Air Ocean Airlines на двух российских самолетах "Ан-148" и "Ан-158" запустила регулярные рейсы не только из Киева в Николаев, но и Киев — Запорожье, Киев — Харьков, Запорожье — Львов, Харьков — Львов. При этом из Киева во Львов и в Запорожье летали ежедневно, и из Львова в Запорожье и из Киева в Харьков — два раза в неделю.

До прекращения полетов в январе 2022 года флот Air Ocean Airlines состоял из двух самолетов — "Ан-148" и "Ан-158". Фото: фейсбук-страница авиакомпании Air Ocean Airlines

По словам Вячеслава Гериги, уже в декабре на рейсах фиксировали достаточно хорошую загрузку — более 80% борта. А ценовая политика была такой же, как и у большинства компаний, которые только начинают полеты. То есть действовали промотарифы: минимальный билет стоил в пределах 1300 гривен.

Когда компания заходит на рынок, она ставит низкие цены, даже ниже себестоимости, но потом цена повышается к рыночной. Кроме того, чем больше самолет летает, тем дешевле летное время. Конечно, себестоимость у нас была выше тогдашней стоимости билета. Но мы рассчитывали это вскоре сбалансировать. Вячеслав Герига Исполнительный директор Air Ocean Airlines

По словам исполнительного директора Air Ocean Airlines, следующим шагом в планах авиакомпании были рейсы в ближнее зарубежье, поскольку технические характеристики эксплуатируемых бортов позволяли с комфортом совершать рейсы длительностью до четырех часов. Однако после продуктивного декабря у компании начались сложности.

Что у Air Ocean Airlines пошло не так

14 января Air Ocean Airlines начала уведомлять пассажиров об отмене рейсов, а на следующий день, 15 января, официально объявила об остановке всех полетов. Пассажиров, купивших билеты на рейсы в этот день и на поздние даты, ждал неприятный сюрприз — компания не сразу вышла на коммуникацию, чтобы объяснить, что происходит. Контактный номер телефона в офисе Air Ocean Airlines был выключен, а на электронные письма никто не отвечал.

Несколько дней спустя компания все же вышла с официальным сообщением, о том, что временно приостанавливает все рейсы и обещанием вернуть пассажирам деньги за билеты. А возобновить рейсы планирует не раньше конца марта 2022 года, то есть с началом весенне-летней навигации.

До отмены летной программы в январе 2022 года авиакомпания Air Ocean Airlines планировала пополнить флот еще двумя самолетами "Ан". Фото: фейсбук-страница авиакомпании Air Ocean Airlines

По словам Вячеслава Гериги, причиной приостановки полетов стало то, что Air Ocean Airlines начала в очень неудачное время. Во-первых, зимняя навигация — период низкого спроса, во-вторых, два обещанных “Ан” авиакомпания получила с задержкой, в-третьих, компания не смогла развивать флот, как она рассчитывала.

"Самолет имеет четкие сроки технического обслуживания, поэтому, чтобы избежать каких-либо технических моментов при эксплуатации, мы решили использовать зимнее время для регламентного ТО. Но из-за того, что другие самолеты, на которые мы рассчитывали, к нам так и не прибыли, пришлось остановить всю летную программу", — объясняет Герига.

Кирилл Новиков объясняет — ничего удивительного в таком раскладе нет, ведь стартовать с двумя самолетами очень рискованно . С одной стороны, по авиационным правилам это тот минимум бортов, который необходим, чтобы получить лицензию и начать полеты. С другой стороны, если с первым бортом что-то случится, второй может банально не вытянуть полетный план.

Новиков приводит в пример 2018 год, когда в Украине одновременно стартовали несколько авиакомпаний с флотом в 2 самолета, ориентированные на чартерные рейсы. Но из-за поломки одного или двух бортов, вся чартерная программа у многих буквально посыпалась.

Знаю, Air Ocean Airlines планировали получить еще два самолета. Не забываем, что Россия - агрессор, и вести бизнес с их структурами - это риск! На этой почве, думаю, у Air Ocean Airlines начались разногласия и с собственником бортов — лизинговой компанией.

Кирилл Новиков Эксперт по авиации и инфраструктуре

Помимо этого, прекращение полётов Air Ocean Airlines совпало с январскими снегопадами. А многие украинские аэропорты, куда летали "Океаны", до сих пор не оборудованы спецтехникой, чтобы поддерживать взлетную полосу в нужном для снежной зимы состоянии. Для пары рейсов в неделю аэропорту тратится на нее совсем невыгодно.

По словам Кирилла Новикова, усугубило ситуацию также то, что компания очень плохо коммуницировала с пассажирами, когда началась отмена рейсов — далеко не сразу дала официальные комментарии и первое время просто отмалчивалась.

“Если в марте они возобновят свои рейсы, то спасти для них ситуацию сможет только правильная коммуникация – они расскажут, кто они, покажут своих топов и собственников, начнут полноценно урегулировать вопросы с пассажирами. Ведь даже “МоторСич”, работающая на рынке внутренних перевозок порядка 8 лет, сейчас коммуницирует лучше, чем Air Ocean Airlines”, — убежден Кирилл Новиков.

По его словам, кроме перечисленного, компания просчиталась и с позиционированием — внутренние рейсы никогда не были в Украине рентабельными. Впрочем, на рынке допускают, что "Океаны" создавались совсем не для этого.

Air Ocean Airlines — перевозчик на экспорт или для продажи в государственную авиакомпанию

Создание авиакомпаний под нужды других стран, где есть пассажиропоток, но средств или же возможностей создавать свои авиакомпании нет — распространенная практика в Украине, начиная с 2008 года. Один из примеров — Иран. Из-за многолетних санкций в США в этой стране катастрофически не хватает самолетов.

Украина в середине нулевых была чуть ли не оазисом для иранских инвесторов. И два предпринимателя - Родриго Мерхеж, известный на украинском рынке по компаниям UM Air, "Браво", "Буковина", и Сергей Томчаны, запустивший авиакомпанию "Хорс", создали не одну авиакомпанию, которая за границей была более активна, чем в Украине. И когда из-за санкций закрывали очередную, предприниматели просто создавали новую. Александр Ланецкий Директор консалтинговой компании Friendly Avia Support

По словам Александра Ланецкого, по такому же принципу в Украине создавались авиакомпании и для африканских стран. К примеру, Алексей Янчук, известный на украинском рынке как собственник авиакомпании Yanair. Вячеслав Герига тоже знаком с этой бизнес-моделью. По его словам, до Air Ocean Airlines он работал в украинской авиакомпании, которая у нас не была особо известна, поскольку летала только за границей.

Кроме "авиакомпании на экспорт" на рынке озвучивают и второе предположение: Air Ocean Airlines могли создавать специально для продажи в Ukrainian National Airlines (UNA) — государственную авиакомпанию, о необходимости создания которой уже два года говорит президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Богдана Долинце, аргументом в этом случае может быть то, что во флоте UNA, если исходить из заявлений Офиса президента, будут не только Airbus, но и, возможно, самолеты "АН". При этом, нужно учитывать, что создание авиакомпании с нуля требуется в лучшем случае от 1 до 2 лет, ведь только сертификация в Госавиаслужбе занимает минимум полтора года. Однако Владимир Зеленский заявил, что первые полеты Ukrainian National Airlines совершит уже этим летом. А это может быть только в том случае, если авиакомпания выкупит кого-либо из работающих частных перевозчиков.

Долинце объясняет — в декабре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2022 год, которым среди прочего выделяется 500 млн грн на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика. И в последующие два года на него планируют потратить еще как минимум 150 млн евро.

Самолеты "Ан" планировали сделать частью флота будущей украинской госавиакомпании UNA. Фото: фейсбук-страница авиакомпании Air Ocean Airlines

“Но кроме сумм этот закон содержал еще один любопытный пункт – средства могут быть потрачены не только на создание UNA, но на возможность покупки доли в уже существующей коммерческой авиакомпании. Поэтому я допускаю, что Air Ocean Airlines могли создавать специально специально для этого”, — полагает Долинце.

МАУ как вариант покупки, с учетом ее плачевного положения на рынке из-за долгов, отпадает, а вот небольшая частная авиакомпания подходит вполне.

На рынке обсуждалась информация о переговорах по покупке со SkyUp и Bees Airline. Их рыночная стоимость примерно соответствует тем бюджетам, которых требует запуск UNA. Богдан Долинце Авиационный эксперт, руководитель института менеджмента и стратегий

С тем, что Air Ocean Airlines могли создавать для продажи госавиаперевозчику согласный и Александр Ланецкий. Однако, по его мнению, можно допускать, что компанию создавали одновременно по двум причинам — в идеале продать госавиакомпании. Если же не получится, то зарабатывать в дальнейшем на авиаперевозках в странах Ближнего Востока или Африки.

Куда и зачем Air Ocean Airlines полетит весной

По словам исполнительного директора Air Ocean Airlines, дальнейшая бизнес-модель компании и принцип распределения рейсов пока под вопросом — и из-за пандемии, и из-за геополитической ситуации. Поэтому перевозчик окончательно определится со своими планами ближе к началу сезона летней навигации — в конце марта 2022 года.

“Будем смотреть исходя из реалий. Но наше первоначальное кредо не изменилось — мы хотим, чтобы эти самолеты побывали везде, чтобы люди всюду их увидели, чтобы знали, что Украина умеет строить и проектировать самолеты”, — рассказывает Delo.ua Вечеслав Герига.

Также он оптимистично настроен по отношению к расширению флота — сейчас в компании ждут свой третий самолет. А с появлением четвертого Air Ocean Airlines, по его словам, будет возобновлять регулярные рейсы по Украине. И снова не только через Киев.

Впрочем, на рынке в этом очень сомневаются. Во-первых, из-за того, что емкость внутреннего рынка авиаперевозок в Украине очень небольшая — не более 10% от всех рейсов. И там уже летает несколько авиакомпаний, конкурировать с которыми в ценовом плане будет невозможно . Они могут позволить себе продавать билеты на внутренних рейсах ниже их себестоимости в $80-100, так как разницу покрывают и зарабатывают на международных. А у Air Ocean Airlines такой возможности нет. Во-вторых, из-за особенностей бортов, эксплуатируемых Air Ocean Airlines.

“Ан-148 — самолет, безусловно, хороший. Но он реактивный и в нем всего 85 мест. Пассажироместо получается очень дорого. Поэтому летать на таких самолетах на небольших расстояниях на внутренних рейсах — все равно, что жечь деньги в печке пачками. Ведь, чтобы не быть убыточными, билет из Харькова в Одессу должен стоить наверное $300-500. А у нас даже с билетами по $100 самолеты летают полупустыми”, — объясняет Александр Ланецкий.

По словам эксперта, во всем мире проблему таких полетов решают либо прямыми дотациями – как в Италии, Дании и Норвегии, либо с помощью фидерной системы. Суть ее в том, что пассажиров региональных линий дотируют за счёт дальнемагистральных в рамках одной компании/холдинга. Но для этого на региональных линиях используют в основном более экономные турбовинтовые самолеты.

Вряд ли летать в Украине Air Ocean Airlines сможет и в составе государственной UNA. Во-первых, из-за "русского следа" самолетов первой. Во-вторых, из-за того, что экономика "Океанов" на деле показала себя нерентабельной и неэффективной.

Я допускаю, что украинская история этой авиакомпании закончена, но я бы не списывал их счетов. Может быть, они найдут свою нишу. Например, та же Африка. Ведь свой минимум, чтоб получить разрешение для полетов на международном рынке, они уже налетали. Но если в Европе местный регулятор вряд ли разрешит им летать по мокрому лизингу, то в Африке, либо Ближнем Востоке — запросто.

Александр Ланецкий Директор консалтинговой компании Friendly Avia Support

На международном — европейском, рынке Air Ocean Airlines действительно не смогут летать, ведь ее “Ан” не сертифицированы “Европейским агентством по безопасности авиации”. Поэтому остается либо Африка, либо Ближний Восток. Не исключено, что они попробуют востребованные, но не используемые маршруты из Украины, такие как Иран, Ирак, Сирия. При условии, что это разрешит Госавиаслужба, которая в декабре дала Air Ocean Airlines предварительное разрешение на полеты в Стамбул и Иорданию.

“Я бы их не хоронил раньше времени. Ведь эта схема — получить у русских самолеты, восстановить их на "Антонове" и попытаться летать до них вообще не представлялась возможной. Я их уважаю, как минимум, за это”, — объясняет Александр Ланецкий.



Другие опрошенные Delo.ua эксперты уверены — если Air Ocean Airlines намерена возобновить полеты уже этой весной, пересматривать свою бизнес-модель надо было бы еще вчера. Ведь с прежней этому авиаперевозчику на рынке не выжить — компания не сможет приносить прибыль, если будет летать только один летный сезон в году.