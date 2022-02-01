Авиакомпании ждут обещанной правительством отмены НДС на рейсы по Украине: подешевеют ли авиабилеты?

Правительство вновь пообещало избавить украинские авиакомпании от выплаты НДС на внутренних рейсах по Украине, что в свою очередь должно способствовать появлению дешевых авиабилетов из Киева по Украине. Однако если 4 года назад речь шла об отмене НДС, то сегодня только о снижении. Впрочем, даже эту налоговую уступку власти в итоге решили не делать. Рассказываем, почему

В конце 2021 года правительство вновь вышло на диалог с авиаперевозчиками, выполняющими рейсы по Украине, с тем, чтобы отменить для них НДС. Из-за него авибилеты на внутренние рейсы часто стоили дороже международных, ведь на них НДС не начисляют. Поэтому отмена НДС на внутренних рейсах - обычная практика большинства европейских стран.

Украинские министры инфраструктуры, начиная с Бориса Колесникова, неоднократно заявляли о том, что они не против отменить НДС на внутренних рейсах и даже обещали сделать это. По их мнению, эта мера будет способствовать оживлению рынка внутренних авиаперевозок, который у нас сегодня скорее мертв, чем жив. Оживить за счет снижения стоимости билетов на 20%. Но за 10 лет дальше обещаний дело так и не сдвинулось.

Ноябрьская встреча 6 украинских авиаперевозчиков, которые выполняют внутренние рейсы по Украине, с представителями Кабинета Министров вновь дала авиакомпаниям надежду. При том, что власти пообещали не отменить НДС полностью, а снизить до 7%. Но соответствующий законопроект в Верховной Раде 27 января в очередной раз с треском провалили. Рассказываем как и почему, на сколько реально могли бы подешеветь авиабилеты по Украине из-за уменьшения НДС и когда это наконец может произойти.

Дешевые авиабилеты из Киева по Украине: почему для них важно отменить/снизить НДС

В большинстве европейских стран НДС на внутренние рейсы отменили уже давно — вскоре после введения безвизового режима. Дело в том, что в Европе очень много региональных аэропортов. И пассажиры обнаружили, что купить билет внутри страны с учетом НДС дороже, чем купить билет, скажем, в пограничный город другой страны и оттуда уже добраться до точки назначения на авто.

"Пассажиры активно пользовались этим, а соответственно, национальные перевозчики были в убытке. Поэтому в большинстве европейских стран эту норму стали странах это стали отменять", – рассказывает авиационный эксперт, руководитель Института менеджмента и стратегий Богдан Долинце. Богдан Долинце Авиационный эксперт, руководитель Института менеджмента и стратегий

В Украине ситуация аналогичная, за исключением того, что большого количества региональных аэропортов нет, поэтому украинцам просто дешевле летать за границу. Ведь вылет за границу для авиакомпании означает экспорт услуги, что в свою очередь позволяет возмещать НДС.

С этим соглашается генеральный директор авиакомпании Bees Airline Евгений Хайнацкий. В интервью Delo.ua он рассказал, что билет на рейс, к примеру, "Киев — Бургас" (Болгария), сегодня стоит дешевле, чем на рейсе “Киев — Одесса”. Хотя в Бургас лететь дальше.

Как власти обещают и не выполняют обещание отменить НДС

Впервые о том, чтобы отменить для авиакомпаний, летащих по Украине, НДС заговорил еще Борис Колесников, который возглавлял Министерство инфраструктуры в правительстве Виктора Януковича в 2012 году. Но не сложилось.

В 2018 году новый министр инфраструктуры Владимир Омелян снова заговорил о необходимости этой меры. И даже сообщил, что в Кабмине совместно с народными депутатами уже прорабатывают возможность отмены 20% налога на добавленную стоимость для авиарейсов внутри страны. Но снова не сложилось.

Следующий министр инфраструктуры - Владислав Криклий заговорил о необходимости этой меры на заре своей политической карьеры - в 2019 году. Он рассчитывал, что соответствующий законопроект - №2425, "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно содействия развитию рынка внутренних перевозок авиационным транспортом", Верховная Рада рассмотрит до конца того же года. Но не сложилось и тогда.

В марте 2021 года Криклий снова заговорил о целесообразности введения нулевой ставки на внутренних рейсах. Но через два месяца его отправили в отставку.

Нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков также неоднократно заявлял, что НДС на внутренних рейсах нужно и будут менять. В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмигаль даже поручил разработать соответствующий законопроект, который поможет восстановиться всему авиарынку.

"Освобождение от налогообложения приведет к снижению расходов и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к скорым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно скорее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток", – отметил в своем заявлении Денис Шмигаль в апреле 2021 года. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Впрочем уже в конце прошлого года — 25 ноября на форума "Большое строительство. Авиация и туризм", Кубраков сообщил, что теперь речь идет не об отмене НДС, а о его снижении. И не на всегда, а до конца 2024 года.

"По предложению нашего авиационного комитета идет обработка снижения ставки НДС для внутренних рейсов. Компромиссным вариантом является установление ставки НДС на уровне 7%", — объяснял тогда глава МИУ.

По словам генерального директора авиакомпании Bees Airline Евгения Хайнацкого, накануне этого правительство действительно вышло на диалог с перевозчиками по поводу НДС. Тогда в Кабмине состоялась встреча с 6 украинскими перевозчиками, которые выполняют внутриукраинские рейсы.

"Там мы пришли к консенсусу по уменьшению ставки НДС. Я верю правительству, поэтому надеюсь, что соответствующий законопроект примут. Но остается вопрос, какую ставку определили. 7%? Окей, мы подстроимся под это. Но если сегодня 7%, а завтра 12%, мы не подстроимся", – рассказал Хайнацкий в интервью Delo.ua.

Как провалили последнее голосование за снижение НДС для авиперевозок по Украине

27 января в Верховной Раде действительно голосовали за снижение ставки НДС для авиакомпаний. Правда, прописана она была не отдельным законопроектом, а поправкой к уже существующему, никаким не связанному с авиаперевозками и транспортом вообще -- №5719 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий".

После доработки для голосования во втром чтении в нем появилась неожиданная поправка: "Временно, до 31 декабря 2024 года, операции по предоставлению услуг воздушного транспорта по внутренней перевозке пассажиров и багажа облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 7%" .

Точно такая же поправка появилась и в другом законопроекте, который должны были голосовать в тот же день - №5090 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно урегулирования бюджетных отношений при реализации договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров". Впрочем там прописали и сроки вступления поправки в силу -- с первого числа месяца, следующего за месяцем опубликования закона №5090.

Поправка 157 к законопроекту №5090. Источник: сайт Верховной Рады Украины

За полчаса до окончания заседания депутаты голосовали за поправки, предложенные к законопроекту №5719. И поправку 109 отклонили.

"Правку о налоговых льготах для авиаперевозчиков сбил. Спасибо коллегам за государственническую позицию", - написал противник изменения налога, депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем канале Telegram. Ярослав Железняк Депутат от фракции "Голос"

В ходе голосования за нее Железняк объяснил - с одной стороны, поправка не имеет ничего общего с законопроектом №5719, с другой стороны, украинские авиаперевозчики находятся не в том плачевном положении, чтобы получать какие-либо налоговые льготы.

За следующий законопроект, в котором было прописано снижение НДС до 7%, 27 января проголосовать не успели — Верховная Рада ушла на карантин до 15 февраля. Теперь надежды авиаперевозчиков связаны уже с этой датой.

Почему снижение НДС до 7% почти не скажется на стоимости авиабилетов по Украине

По словам Евгения Хайнацкого, снижение НДС на внутренних рейсах, дело важное и нужное. Однако утверждать, что это приведет к снижению стоимости авиабилетов на рейсы по Украине, нельзя.

“Я не говорю, что это позволит перевозчикам снизить свои тарифы — они и так дешевые, если сравнить с железнодорожными. Но если этот законопроект поддержат, у нашей авиакомпании билеты не подешевеют. Однако мы сможем аккумулировать гораздо больше мест в дешевом классе – по 600 гривен, на линии”, - объясняет Хайнацкий. Евгений Хайнацкий Генеральный директор авиакомпании Bees Airline

Но добавляет, что и тут есть вопросы: будет ли, к примеру, авиакомпания выполнять внутриукраинские рейсы по каким-то фиксированным ценам или же это будут скидки в каждом аэропорту за обслуживание?

“Потому что, вылетая, например, из "Борисполя" на любом международном маршруте, $19 за каждого пассажира мы отдаем государству или аэропорту. Если мы вылетаем по Украине, это $5. Но если мы говорим о том, что авиакомпании освобождаются от оплаты за внутренние рейсы по каким-то из статей, например, из $5 государство дает скидку в $3, остальное мы все равно платим. Это значит, что себестоимость билета будет на $3 дешевле. То есть авиакомпания будет продавать билеты не по 620 гривен, а за 580 или 560”, - поясняет гендиректор Bees Airline.

Кроме того, украинские авиаперевозчики подчеркивают – чтобы дешевые авиабилеты из Киева по Украине стали реально возможными, одного снижения или даже отмены НДС недостаточно. Другой важный фактор - акциз на топливо. Если его не отменить, ни о каком ощутимом снижении стоимости авиаперевозок по Украине говорить не приходится.