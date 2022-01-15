Авиакомпания Bees Airline к лету увеличит флот до 6 самолетов: почему это рекорд для Украины

Украинская авиакомпания Bees Airline намерена к сезону весенне-летней навигации пополнить флот еще двумя самолетами, доведя его таким образом до 6 самолетов. Об этом сообщил генеральный директор Bees Airline Евгений Хайнацкий в интервью Delo.ua.

По словам Хайнацкого, сейчас у авиакомпании 4 самолета, то есть увеличение флота еще на 2 самолета будет означать увеличение флота на 50%.

"А это означает и увеличение рейсов на 50%. Что этому может помешать? Только ситуация с пандемией, с ограничением полетов. Если все это будет мешать нам наращивать пассажиропоток, мы можем сдвинуть начало полетов по 6 самолетам на более поздний срок", - объясняет генеральный директор Bees Airline.

При этом, по его словам, компания в любом случае не будет ограничиваться 4 самолетами, но будет подстраиваться под ситуацию.

"Нет смысла загнать сюда самолет и летать в убыток на внутренних рейсах, или же ставить его, заявлять рейсы и затем отменять их", - считает Евгений Хайнацкий.

Он подчеркивает - компания в марте 2021 года начала полеты на двух самолетах Boeing 737-800. И еще два самолета перевозчик получил в течение следующих 1,5-2 месяца. По словам Хайнацкого, это своего рода рекорд в Украине, поскольку такого короткого промежутка времени с момента сертификации до момента пополнения флота до 4 самолетов не было еще ни у кого из украинских перевозчиков.

"Потребности в перелетах будут возрастать. Украина до пандемии показывала рост пассажиропотока на 30-40% ежегодно. И я уверен, что после пандемии такой рост будет продолжаться. Поэтому увеличение флота очень актуально", - заявил Евгений Хайнацкий.

Напомним, 24 декабря авиакомпания Bees Airline запустила первый регулярный рейс по маршруту Киев - Львов - Киев. Это уже второй регулярный рейс Bees Airline по Украине. Первый - Киев - Одесса - Киев компания запустила в октябре. И в дальнейшем компания будет расширять маршрутную сеть по Украине, если пандемия и связанные с ней ограничения будут продолжаться.

Авиакомпании Bees Airline Госавиаслужба предоставила также право на выполнение пяти еженедельных рейсов по маршруту Киев – Барселона – Киев. Компания запустила также несколько международных рейсов.