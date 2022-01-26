Авиакомпания Wizz Air собирается поднять цены на билеты

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air готовится поднять цены на билеты из-за увеличения производственных затрат, роста зарплат сотрудников и подорожания топлива.

Об этом сообщил генеральный директор лоукостера Йожеф Варади, передает Reuters.

Авиакомпания также вынуждена поднимать тарифы из-за убытков, которые в четвертом финансовом квартале 2021 года (январь-март) превысят убытки третьего квартала в 241 миллион долларов.

Ухудшение финансовых показателей связано с появлением нового штамма коронавируса Omicron.

Венгерский перевозчик заявил, что появление Omicron ударило по продажам во второй половине третьего финансового квартала, и ожидается, что на него повлияет сохраняющаяся неопределенность в отношении поездок в январе, феврале и части марта.

Варади добавил, что из-за новых рисков Wizz Air сократила расходы и приобрела новые посадочные места. Гендиректор считает, что это поможет компании оказаться в более выгодном положении, чтобы конкурировать с такими компаниями, как Ryanai и EasyJet, как только отменят все ограничения на международные поездки.

Напомним, Wizz Air уменьшила количество рейсов из украинских аэропортов, которые ранее планировались на начало 2022 года. Отменена часть рейсов из всех городов, обслуживаемых Wizz Air: Киева, Львова, Харькова.

Отмену рейсов в авиакомпании обычно объясняют низким спросом. Так, лоукостер сначала планировал полететь из Абу-Даби в Одессу еще 1 октября 2020 года, но неоднократно переносил запуск рейсов.