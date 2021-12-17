Wizz Air возобновила авиарейсы из Киева в Стокгольм

16 декабря венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air после многолетнего перерыва возобновила прямые рейсы между Киевом и Стокгольмом.

Как сообщает Avianews, это единственный маршрут авиакомпании, который напрямую соединяет Украину и Швецию.

По информации издания, из Киева Wizz Air вылетает из аэропорта "Жуляны", который расположен в черте города. Однако в Швеции лоукостер выбрал отдаленные воздушные ворота Skavsta ("Скавста"), которые используют бюджетные авиаперевозчики.

Аэропорт "Скавста" находится в 100 км к юго-западу от Стокгольма. В издании отмечают, что из-за этого пассажирам придется закладывать дополнительные расходы и время на то, чтобы добраться в город.

В частности, билет на автобус между аэропортом "Скавста" и Стокгольмом стоит 199 шведских крон ($22), что в некоторых случаях может превышать стоимость авиабилета.

Wizz Air будет летать между Киевом и Стокгольмом два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Минимальная цена авиабилетов "Жуляны" – "Скавста" на январь 2022 года начинается от 469 грн ($17) в одну сторону.

О возобновлении авиакомпанией Wizz Air этого направления говорилось осенью. Тогда сообщалось, что цены на билеты будут стартовать от 809 грн.

Напомним, с января по март 2022 года Wizz Air отменила 20 направлений авиаполетов из Украины.