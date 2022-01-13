Украина в 2021 году нарастила обслуживание авиарейсов на 62%

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения "Украэрорух" в 2021 году обслужило 230,5 тысячи рейсов, что на 62,3% больше, чем в 2020 году, однако на 31,2% меньше, чем в докризисном 2019-м.

Как говорится в сообщении предприятия, в украинском воздушном пространстве в прошедшем году было осуществлено 29 тысяч 637 внутренних перелетов (рост на 40,4% к 2020 году и падение всего на 3,7% относительно 2019-го).

Также осуществлено 116,9 тысячи международных перелетов (+69,8% и -28,2% соответственно) и 83,9 тысячи транзитных (+61,2% та -40,8% соответственно). В частности, в декабре объемы авиаперевозок в Украине составили 92,3% относительно докризисного декабря двухлетней давности.

Украинские авиакомпании в 2021 году выполнили 81 тысячу 747 полетов, что на 64,4% больше, чем за 2020 год, и на 25,5% меньше, чем за 2019-й. Иностранные же компании совершили 148,8 тысячи полетов над Украиной (+61,2% и -34,1% соответственно).

"Отдельно следует отметить, что количество транзитных рейсов в последний месяц почти сравнялось с соответствующим показателем 2019 года, в первую очередь за счет возобновления полетов в Симферопольском районе полетной информации", - указывают в "Украэрорухе".

Напомним, что в ноябре "Украэрорух" обеспечил обслуживание 19,9 тысячи рейсов, что составило 87,2% от объемов аналогичного периода докризисного 2019 года.

Отметим также, что крупнейший в Украине аэропорт "Борисполь" в 2021 году нарастил пассажиропоток на 83%, но пока так и не восстановил до показателей 2019 года.