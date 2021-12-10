Летают больше: авиатрифик в украинском небе постепенно восстанавливается

В ноябре 2021 года "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 19942 рейса, что составляет 87,2% от объемов аналогичного периода докризисного 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэрорух".

Украинские авиакомпании в ноябре совершили 5926 полетов (на 22,8% меньше по сравнению с ноябрем 2019 года), иностранные – 14016 полетов (менее на 7,7%).

Внутренние полеты составляют 2611 рейсов (+15,4%), международные – 9940 рейсов (-17,3%), транзитные – 7391 рейс (-13,9%).

Отмечается, что ожидаемо в последний месяц осени началось сезонное снижение авиатрафика – в октябре количество рейсов составляло 25 090.

По выводам специалистов Евроконтроля, темпы возобновления авиатрафика в европейском регионе начали снижаться, в частности, еще из-за выявления нового штамма коронавируса Omicron и введения новых ограничений на полеты в Южно-Африканский регион и страны Европы.

По обновленному прогнозу Евроконтроля, объем авиатрафика в европейском регионе в декабре составляет 74% от докризисного 2019 года, однако еще в октябре по базовому сценарию этот объем составлял 82%.

В то же время в Украине положительная динамика увеличения трафика обязана постепенному восстановлению транзитного потенциала.

"Мы продолжаем активно работать над привлечением авиакомпаний для использования воздушного пространства под ответственностью Украины. Четкая позиция безопасности использования воздушного пространства над Черным морем и экономические преимущества дают хороший результат и позволяют рассчитывать на активизацию объемов транзитных полетов. В ноябре к использованию воздушных маршрутов в Симферопольском районе полетной информации присоединились азербайджанские авиаперевозчики Azerbaijan Airlines и Silk Way West Airlines, а также американская авиакомпания American Airlines", - подчеркнул глава "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Напомним, Кабинет министров Украины договорился с правительством Исландии о возможности регулярного прямого воздушного сообщения между двумя странами.

Источник фото: Depositphotos