Украина договорилась о воздушном сообщении с Исландией

Кабинет министров Украины договорился с правительством Исландии о возможности регулярного прямого воздушного сообщения между двумя странами.

Как информирует украинское Министерство иностранных дел, соответствующее соглашение подписали в рамках заседания совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Стокгольме Дмитрий Кулеба и Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

Документ определяет порядок регулирования международных полетов между Украиной и Исландией и порядок назначения авиакомпаний, устанавливает условия предоставления разрешений на регулярные полеты, предусматривает взаимное признание удостоверений членов экипажа, содержит положения авиационной безопасности, устанавливает механизм инспекции авиакомпаний для оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации.

"Соглашение не только позволит соединить Украину и Исландию прямыми регулярными авиарейсами. Оно создаст новые возможности для путешествий и дополнительно откроет нашу страну миру. Кроме того, регулярное авиасообщение будет способствовать развитию туризма, бизнеса и межчеловеческих связей, что дополнительно разовьет отношения между нашими дружественными странами", — подчеркнул Кулеба.

Кроме того, в ходе встречи главы дипломатических ведомств обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе в области геотермальной энергетики.

Напомним также, что в начале октября Украина договорилась о взаимном снятии всех ограничений на регулярное воздушное сообщение с Мальтой.