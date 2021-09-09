В Исландии запустили крупнейший в мире завод по откачке углерода из воздуха (ФОТО, ВИДЕО)

В Исландии на территории геотермального парка Хеллишейди запустили крупнейший в мире завод по прямому улавливанию углекислого газа из воздуха.

Предприятие Orca DAC ввел в эксплуатацию швейцарский инженерный стартап Climeworks 8 сентября, сообщает ВВС.

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По информации издания, технология, которая применяется на объекте, называется Direct air capture (DAC), либо прямое улавливание из окружающего воздуха.

Завод Orca состоит из восьми больших боксов, каждый из которых оснащен дюжиной вентиляторов.

Углерод отфильтровывается, смешивается с водой и закачивается в глубокие подземные скважины, где в течение нескольких лет он превращается в камень, эффективно удаляя его из циркуляции в атмосфере.

Как отмечет агентство Reuters, в прошлом году глобальные выбросы CO2 составили 31,5 млрд тонн. А сайт E&E News пишет, что новая фабрика способна поглотить менее 1% ежегодных выбросов одной-единственной теплоэлектростанции, работающей на угле.

Завод будет ежегодно сокращать объем выбросов, который эквивалентен примерно 870 автомобилям. Orca увеличит общую глобальную мощность заводов по прямой улавливания углерода из воздуха примерно на 50% и присоединится к десятке небольших заводов, которые уже работают в Европе, Канаде и США.

"Места, где хранить углерод, у нас неограниченно много. Даже если взять Исландию, здесь есть место для хранения под землей тысяч гигатонн, тысяч миллиардов тонн углекислого газа. А если посмотреть на остальные страны мира, то там есть несравнимо больший потенциал. Так что мы намерены работать во многих разных местах", — заявил один из основателей Climeworks Ян Вурцбахер.

Как отмечает Vice News со ссылкой на Межправительственную группу экспертов по изменению климата, чтобы избежать самых худших последствий глобального потепления, мир должен до конца столетия изъять из атмосферы от 100 млрд до 1 трлн тонн углерода.

Фабрики, подобные "Орке", работают на электричестве, а значит тоже могут косвенно способствовать объему углекислого газа в атмосфере. Читайте также: К 2050 году Украина может быть углеродно-нейтральной, — гендиректор "Метинвеста" В случае с проектом Climeworks эта проблема по большей части решена: он получает энергию с расположенной рядом геотермальной электростанции. По подсчетам Управления энергетической информации США, такие станции выбрасывают в атмосферу на 99% меньше CO2, чем работающие на ископаемом топливе.

Эксперты считают, что в будущем должны появиться еще несколько намного более масштабных фабрик по улавливанию углекислого газа. Самую крупную из них намерена построить около своих месторождений в Техасе американская нефтяная компания Occidental — предполагается, что она сможет изымать из атмосферы 1 млн тонн углекислого газа в год.

Кроме того, по данным Vice News, канадская компания Carbon Engineering планирует строительство двух фабрик, каждая из которых сможет улавливать до 1 млн тонн углекислого газа. Одна из них должна появиться в Пермском бассейне в США, а вторая — в Шотландии.

Ранее сообщалось, что американская нефтегазовая компания Exxon Mobil предложила государственно-частный проект по созданию специального узла для улавливания углекислого газа, который выбрасывают в атмосферу нефтеперерабатывающие заводы в США, и его захоронению в Мексиканском заливе.

В свою очередь, другая американская нефтяная компания Chevron Corp. планирует построить завод по улавливанию углекислого газа в Калифорнии в партнерстве с Microsoft Corp., Schlumberger New Energy и Clean Energy System.

Напомним, страны G7 на саммите "Большой семерки" поставили цель достичь углеродной нейтральности не позднее 2050 года.

Также Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония намерены перейти на преимущественно декарбонизированную энергетику в 2030-х и инвестировать не менее $500 млрд в ближайшие пять лет, чтобы ускорить реализацию климатических задач.