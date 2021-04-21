Exxon Mobil планирует потратить на улавливание углекислого газа $100 млрд

Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil предложила государственно-частный проект по созданию специального узла для улавливания углекислого газа, который выбрасывают в атмосферу нефтеперерабатывающие заводы в США, и его захоронению в Мексиканском заливе, передает Bloomberg.

Как сообщил в своем блоге президент подразделения низкоуглеродных решений Exxon Джо Бломмарт, компании и американское правительство должны инвестировать в проект $100 млрд или более.

По его словам, к 2030 году мощности улавливания и хранения CO2 составят 50 млн метрических тонн в год и удвоятся к 2040 году.

"Для этого будет необходимо государственное и частное финансирование, а также модернизация регуляторной и правовой базы, чтобы способствовать инвестициям и инновациям", — написал Бломмарт.

Аналитики MarketWatch отмечают, что проект, который предложила Exxon, может стать крупнейшим в мире.

В 2020 году Exxon Mobil приостановила реализацию проекта по улавливанию углерода в Вайоминге стоимостью $260 млн на фоне экономического спада, вызванного вспышкой COVID-19.

В свою очередь, другая американская нефтяная компания Chevron Corp. планирует построить завод по улавливанию углекислого газа в Калифорнии в партнерстве с Microsoft Corp., Schlumberger New Energy и Clean Energy System.

Ранее сообщалось, что американская нефтегазовая компания Exxon Mobil планирует продать активы в Европе, Азии и Африке на сумму до $25 млрд, чтобы сосредоточиться на нескольких крупных проектах на внутреннем рынке и за рубежом.

Напомним, согласно отчету американского научно-исследовательского центра Pew Research Center (PRC), большинство респондентов из 26 стран мира считает изменения климата "главной международной угрозой".