Аэропорт "Борисполь" в 2021 году увеличил пассажиропоток почти вдвое, но до докризисного уровня еще далеко

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" в 2021 году обслужило 9,433 млн пассажиров, что на 83% больше, чем в 2020 году, однако составляет лишь 62% от уровня докризисного 2019 года. В частности, как говорится в сообщении аэропорта, на регулярных рейсах обслужено 8,798 млн пассажиров, а на нерегулярных 635,2 тысячи.

За 2021 год аэропорт принял и отправил 75,85 тысячи рейсов (+62% к прошлому году), в том числе 64,5 тысячи международных (+68%), 11,35 тысячи внутренних (+34%). В то же время относительно 2019 года показатель обслуженных рейсов составил лишь 68,5%.

Больше всего путешествующих было в Турцию (24%) и Египет (18%). В десятку направлений с самым большим пассажиропотоком вошли Анталья, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Тель-Авив, Амстердам, Даламан, Анкара и Одесса. Суммарная доля летавших по этим направлениям составила 52%.

"Авиакомпании и аэропорты научились работать в условиях пандемии и управлять кризисными ситуациями. Несмотря на активизацию штамма "Омикрон", заставившего ряд стран закрыть свои воздушные ворота, эксперты считают 2022 год периодом восстановления авиационного рынка. Со своей стороны мы как аэропорт в 2021 году сосредоточили свое внимание на привлечении новых авиакомпаний и запуске новых направлений и рейсов", — отметил гендиректор "Борисполя" Алексей Дубревский.

Отмечается, что на сегодня с аэропортом работают 38 авиакомпаний, из которых девять вышли на рынок впервые, а из 117 существующих направлений 12 являются новыми.

В свою очередь объемы обслуженных в 2021 году грузов в "Борисполе" достигли наибольшего уровня за последние четыре года — 45,68 тысячи тонн, что на 8,7% больше грузопотока 2019 года. Объемы почты достигли 6 828 тонн, что составляет 69,5% от показателей 2019 года.

"Грузовой сегмент остается стабильным и показывает положительную динамику роста. Сегодня карго-терминал аэропорта "Борисполь" работает на грани пиковой нагрузки, поэтому в 2022 году мы планируем начать строительство нового грузового терминала с пропускной способностью 120 тысяч тонн в год. Реализация этого проекта позволит нам превратиться в грузовой авиахаб по европейским стандартам", — отметил Дубревский.

В частности, в декабре 2021 года, по данным аэропорта "Борисполь", он обслужил 707,5 тысячи пассажиров, 6263 рейса, 5399 тонн груза и 644 тонны почты.

При этом, как отмечается в пояснительной записке к финансовому плану предприятия на 2022 год, опубликованному Министерством инфраструктуры одновременно с сообщением аэропорта об итогах года, в течение 2021 года наблюдался постепенный ежемесячный рост процента восстановления уровня пассажиропотока относительно 2019 года, а именно с 37% в январе до 71% в октябре.

В 2020 же году, напомним, пассажиропоток в крупнейшем аэропорту Украины упал втрое — до 5,16 млн пассажиров после результата в 15,26 млн годом ранее. В предыдущие годы этот показатель стабильно рос: в 2014 году составлял 6,89 млн пассажиров, в 2015 — 7,28 млн, в 2016 — 8,65 млн, в 2017— 10,56 млн, в 2018 — 12,6 млн.

В 2022 году предприятие планирует обслужить 13,1 млн пассажиров, что составит 85,6% от уровня 2019 года. Количество же обслуженных рейсов планируется довести до 104,66 тысячи, включая 93,31 тысячи международных и 11,35 тысячи внутриукраинских.

Аэропорт надеется, что этому росту значительно поспособствует заключенное в октябре соглашение с Европейским Союзом об общем авиапространстве, благодаря которому должна расшириться сеть маршрутов авиаперевозок.

Так, в первой половине декабря испанский лоукостер Vueling уже начал выполнять рейсы между Украиной и Францией из парижского аэропорта "Орли" Париж в "Борисполь" с частотой два раза в неделю.

На плановый 2022 год эффект от соглашения об общем авиапространстве предварительно оценивается в размере до 10% от общего планового прироста пассажиропотока аэропорта. В то же время предприятие констатирует, что вопрос восстановления авиапассажирских перевозок "остается сложным".

"Прогнозы все еще должны быть осмотрительными, поскольку положительное влияние кампании по вакцинации может быть ослаблено появлением новых штаммов вируса. В результате существует неопределенность, которая может подвергнуть сомнению способность ГП МА "Борисполь" обеспечить выполнение запланированных на 2022 год объемных показателей деятельности", — говорится в финплане.

Источник фото: Depositphotos