УЗ подняла стоимость проезда в аэроэкспрессе из Киева в "Борисполь": названа причина

Стоимость проезда в экспресс-поездах, курсирующих между железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь", с 10 декабря выросла с 80 грн до 100 грн.

Как сообщает Avianews со ссылкой на "Укрзализныцю", рост стоимости объясняется включением в нее комиссионного сбора в сумме 20 грн при оформлении билетов, который ранее на этом маршруте не применялся. Стоимость детских билетов на линии выросла, соответственно, с 60 до 80 грн.

Таким образом, сейчас цена взрослого билета на бориспольский экспресс сравнялась с ценой проезда в автобусах сервиса Skybus, отправляющихся в крупнейший украинский аэропорт от южного вокзала станции Киев-Пассажирский.

В УЗ обещают направить дополнительные доходы от подорожания билетов, в частности, на усовершенствование системы продажи. Сейчас билеты на аэропортовский экспресс купить через интернет по-прежнему нельзя.

Напомним, что поезда в аэропорт "Борисполь" начали ходить в ноябре 2018 года. В 2020 году из-за локдауна вследствие эпидемии Covid-19 маршрут три месяца, с середины марта по середину июня, не работал.

Отметим также, что в ноябре Кабинет министров выделил аэропорту "Борисполь" 200 млн грн: там планируется строительство нового терминала.