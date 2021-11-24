Кабмин выделил 200 млн грн аэропорту «Борисполь»: планируется строительство нового терминала

В среду, 24 ноября, Правительство Украины на заседании в среду, 24 ноября, своим постановлением увеличило размер уставного капитала ГП «Международный аэропорт «Борисполь» на 200 млн грн и утвердило порядок использования бюджетных денег для строительства в аэропорту нового терминала.

В пояснительной записке к постановлению утверждается, что цель увеличения уставного капитала — создание благоприятного инвест-климата для устойчивого развития «Борисполя» путем строительства нового терминального комплекса. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта.

"Новый терминал аэропорта "Борисполь" - это долгострой, который должны были построить к Евро-2012. В данный момент соответствующие изменения в бюджет были поддержаны народными депутатами. И сейчас мы приняли порядок использования этих средств", — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в ходе заседания Кабмина.

Увеличение размера уставного капитала должно обеспечить также устойчивое развитие материально-технической базы предприятия, рассчитывают в Кабмине. Это связано и с реализацией концепции развития аэропорта до 2045 года, которая была принята Кабмином в 2019 году.

Напомним, в прошлом в аэропорту "Борисполь" действовали многочисленные коррупционные схемы, с последствиями которых приходится бороться новому директору аэропорта Алексею Дубревскому — его назначили в июле 2021 года.

Этот показатель должен стать ключевым при оценке работы нового руководителя набсоветом предприятия и руководством страны. В частности, речь о коррупции на строительных работах (терминалы, расширение инфраструктуры, строительство паркинга).

Модернизация планируется и в аэропорту "Киев" (Жуляны) — в 2023 году его закроют на 8-9 месяцев, чтобы удлинить и усилить взлетно-посадочную полосу. Это позволит без ограничений принимать все самолеты базового лоукостера Wizz Air — Airbus A320 и A321. В ходе работ аэропорт получит фактически новую полосу.