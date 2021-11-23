Украинские аэропорты должны сами устанавливать сборы с авиакомпаний — Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) предлагает украинским аэропортам дать автономию в установлении ключевых сборов с авиакомпаний, которые сейчас регулируются МИУ.

Об этом на форуме ассоциации "Аэропорты Украины" в Киеве сообщил представитель команды поддержки реформ Мининфраструктуры Александр Лемешкин, передает avianews.com.

По его словам, новые правила позволят воздушным воротам самостоятельно определять размер платы по четырем категориям: за взлет-посадку, обслуживание пассажира в терминале, сверхнормативную стоянку самолетов и сбор за безопасность.

Такая инициатива возникла в связи с присоединением Украины к соглашению об общем авиационном пространстве с Евросоюзом. Его также называют договором об открытом небе.

По информации издания, соглашение о либерализации полетов между Украиной и Европой предусматривает перевод украинской авиации на европейские стандарты. Автономия аэропортов в установлении сборов — один из таких стандартов.

Она будет распространяться на воздушные ворота с годовым пассажиропотоком до 5 млн человек в год. В украинских реалиях это означает, что автономию получат все аэропорты, кроме столичного "Борисполя".

Лемешкин отметил, что подготовка и принятие необходимых документов со стороны правительства Украины и Мининфраструктуры для запуска нового принципа установления сборов займет 21 месяц.

В свою очередь глава совета директоров аэропорта "Киев" (Жуляны) Денис Костржевский назвал такой срок слишком долгим. Он отметил, что за это время в Турции построили аэропорт в Стамбуле, и призвал дать новому порядку статус первоочередного.

При установлении сборов аэропорты смогут закладывать в них затраты на развитие инфраструктуры. Однако это можно будет делать только после проведения переговоров с авиакомпаниями.

Представители аэропортов на форуме обратили внимание на то, что авиаперевозчики фактически могут заблокировать инфраструктурный сбор и требовать развивать аэропорты за счет государства или других сторонних источников.

На сегодняшний день аэропорты уже имеют частичную автономию в установлении четырех сборов, по которым граничные ставки определило Мининфраструктуры. Руководство может применять скидки до 80% к таким сборам.

Это позволило предприятиям сформировать специальные программы стимулирования авиакомпаний при открытии новых рейсов или увеличении пассажиропотока. Подобные программы имеют аэропорты "Борисполь", "Львов", "Одесса", "Харьков".

Однако президент ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко заявил, что текущая модель создает риски для руководства аэропортов со стороны правоохранительных органов. Они могут воспринять предоставленные скидки как необоснованные, которые наносят ущерб предприятию.

В качестве примера Липовенко привел аэропорт Ровно, где возникла именно такая ситуация.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на реконструкцию региональных аэропортов в Украине было направлено 135 млн грн из специального фонда, который наполнялся за счет лотерей.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины планирует за три года перезапустить на территории страны 16 аэропортов.