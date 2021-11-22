Ремонт украинских аэропортов финансируют за счет денег от лотерей

В 2021 году на реконструкцию региональных аэропортов в Украине было направлено 135 млн грн из специального фонда, который наполнялся за счет лотерей.

Об этом на форуме ассоциации "Аэропорты Украины" в Киеве сообщила начальник управления инфраструктурных проектов Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины "Укринфрапроект" Инесса Пикуль, передает avianews.com.

По ее словам, первоначально планировалось, что размер фонда составит 1 млрд грн, однако его фактическое наполнение составило лишь 160 млн грн. Из них использовали 135 млн грн, которые направили на реконструкцию аэродрома в Виннице.

Для финансирования аэропортов Херсон и Ровно народные депутаты выделили прямую субвенцию из госбюджета в бюджеты соответствующих областей.

В частности, 440 млн грн пошли на реконструкцию полосы в Херсоне, 35 млн грн — на радиотехническое оборудование, еще 60 млн грн — на светосигнальное оборудование в аэропорту Ровно.

Пикуль отметила, что "Укринфрапроект" предложил предусмотреть в госбюджете 4,6 млрд грн для обновления региональных аэропортов в 2022 году.

Отдельное финансирование в размере 2,2 млрд грн предлагается для строительства нового аэродрома в аэропорту Днепра, еще 1,5 млрд грн — на строительство нового аэропорта Закарпатья в качестве замены аэропорта Ужгород.

"Однако в текущий проект госбюджета на 2022 год на все региональные аэропорты заложили финансирование в размере 400 млн грн", — отметила представитель "Укринфрапроекта".

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины разрешил Министерству инфраструктуры финансировать строительство взлетной полосы аэропорта "Днепр".

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины планирует за три года перезапустить на территории страны 16 аэропортов.