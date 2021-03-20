Транспорт вчера, 16:57

Аэропорты во Львове и Херсоне передадут в концессию в 2022 году — Криклий

Мининфраструктуры работает над инвестиционным атласом, в котором будет собрана вся необходимая информация о концессионных возможностях в Украине

Владислав Криклий. Фото: Мининфраструктуры Владислав Криклий. Фото: Мининфраструктуры
Владислав Криклий. Фото: Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры планирует в 2022 году начать процесс передачи в концессию международных аэропортов во Львове и Херсоне.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время IV Украинско-немецкого бизнес-форума, передает "Укринформ".

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"Мы готовим проекты концессий аэропортов. Сейчас мы говорим об аэропортах во Львове и Херсоне — это будут первые пилотные концессионные проекты. Мы решили это начать (передачу в концессию) не в этом году, а в следующем", — отметил он.

По словам министра, сейчас "не лучшее время" для привлечения инвесторов к таким проектам.

Криклий также добавил, что ведомство готовится к переговорам с потенциальными инвесторами и работает над инвестиционным атласом, в котором будет собрана вся необходимая информация о концессионных возможностях в Украине.

Ранее Мининфраструктуры начало процесс передачи в концессию инфраструктурных объектов в 2020 году. В концессию были сданы два первых порта — в Херсоне и Николаеве.

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Как известно, кроме портов, министерство также готовит к передаче в концессию железнодорожные вокзалы, аэропорты и работает над проектами государственно-частного партнерства в дорожной сфере.

Напомним, в Украине в 2021 году планируют объявить конкурсы по первым проектам на привлечение частных инвесторов в дорожный сектор. В частности, планируется построить 1400 км так называемых концессионных дорог.

Также сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины планирует продать частным компаниям 3 государственных порта в 2021 году.

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