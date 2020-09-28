В Мининфраструктуры назвали следующий морской порт, подлежащий концессии

Следующим объектом портовой отрасли Украины, для которого разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта государственно-частного партнерства, станет Измаильский морской порт.

Об этом в ходе форума "Инвестиции имеют значение" заявил 28 сентября министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает сайт "Порты Украины".

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"Мы уже проводим отбор компании, которая разработает ТЭО на Черноморский паромный комплекс. Кроме этого, уже финализируем проект, касающийся пассажирского и гостиничного комплекса в Одессе. Это только первые два проекта. И мы недавно объявили о том, что так же уже инициируем Измаил. Сейчас у нас происходит фаза подготовки предварительного ТЭО, и мы готовы двигаться вперед. Поэтому, Измаил — следующий на очереди, приготовиться", — рассказал Криклий.

Ранее министр говорил, что Мининфраструктуры планирует реализовать концессионные проекты в Черноморском морском порту, включая железнодорожно-паромный комплекс, Измаильском и Бердянском морских портах.

"Концессии порта "Измаил" быть, Черноморской и паромной переправе — тоже быть. Кроме этого, дополнительно готовим к передаче в концессию Бердянский порт. Единственное — немного подождем с портом "Южный". Также в Фонд госимущества для подготовки приватизации переданы порты Усть-Дунайск и Белгород-Днестровский", — заявил министр на круглом столе "Изменения движения: Реформа транспортной инфраструктуры в Украине".

В августе 2020 ГП "Морской торговый порт "Черноморск" начало подготовительный этап реализации проектов государственно-частного партнерства.

В частности, согласно приказу Мининфраструктуры №368 от 24 июня 2020 года, начата подготовка к передаче в концессию территории паромного комплекса и тылов причалов №1-6 (первого грузового района и контейнерного терминала) госстивидора.

Позднее ГП "Администрация морских портов Украины" объявило об отборе консультанта для разработки технико-экономического обоснования и конкурсной документации проекта концессии паромного комплекса госстивидора "Черноморск".

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины планирует продать частным компаниям 3 государственных порта в 2021 году.

Напомним, 26 июня прошла церемония подписания соглашения о передаче ГП "Херсонский морской торговый порт" в концессию грузино-швейцарской компании-консорциуму "Рисоил-Херсон".

20 августа в онлайн-режиме в присутствии министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти передан в концессию второй морской порт в Украине — специализированный порт "Ольвия" в Николаеве.