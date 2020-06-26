В Украине подписали соглашение о первой морской концессии (ФОТО)

В Украине в пятницу, 26 июня, прошла церемония подписания соглашения о первой морской концессии в стране.

В ней в рамках рабочей поездки в Херсонскую область принял участие и президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

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В частности, указано, что руководитель страны принял участие в церемонии подписания соглашения о передаче ГП "Херсонский морской торговый порт" в концессию грузино-швейцарской компании-консорциуму "Рисоил-Херсон".

"У нас сегодня прекрасное событие для Украины. Прежде всего — для Херсонской области. У нас первая за всю историю независимости Украины морская концессия. Я поздравляю всех", — сказал Зеленский во время общения с представителями СМИ после подписания документа.

При этом он поблагодарил парламент и, в частности, фракцию "Слуга народа", которая поддержала закон о концессии.

"Также хочу поблагодарить инвесторов. С ними мы проговорили важнейшие детали — это увеличение рабочих мест и несокращение людей, которые работают. Увеличение заработных плат. Будут создаваться нормальные, законные условия, и никакого бандитизма. Мне кажется, это логично с точки зрения страны, которую мы строим: свободную, рыночную, демократическую", — подчеркнул президент.

Также глава государства поблагодарил министра инфраструктуры Владислава Криклия и главу Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева за успешную подготовку концессии.

"Мы говорили с нашими инвесторами. Они готовы увеличить в разы те показатели, которые были заложены в концессионном соглашении, и создать хаб на Днепре, который обеспечивал бы перегрузку не только морских грузов, но и грузов, направляющихся по Днепру в те области, которые нуждаются, например, в нашей плодоовощной продукции", — сказал в свою очередь Гусев.

Министр инфраструктуры сообщил, что от этого проекта государственно-частного партнерства ожидается 300 млн грн инвестиций в развитие порта и инфраструктуры города и региона в ближайшие 3 года.

"Концессионер имеет очень амбициозные планы — планируют не останавливаться на этом этапе и увеличить грузоперевалку в течение следующих нескольких лет до 5 млн тонн. Мы поддерживаем эти амбициозные планы и желаем, чтобы они воплотились в жизнь", — отметил Криклий.

В соответствии с соглашением, концессионер должен:

- обеспечить объемы перевалки грузов в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн в год;

- в течение трех с половиной лет после окончания переходного периода инвестировать в объект концессии не менее 216 млн грн;

- осуществить вклад в развитие местной инфраструктуры минимум на 18 млн грн.

Также планируется улучшить качество стивидорных услуг, осуществляемых с использованием переданного в концессию имущества, для потребителей.

Известно, что соглашение о передаче в концессию имущества ГП "Херсонский морской торговый порт" и имущества ГП "Администрация морских портов Украины" подписано на 30 лет.

При этом концессионер должен ежегодно платить концессионный платеж в размере не менее 12 млн грн с учетом индексации и 7% от чистого дохода концессионера.

Кроме того, по словам министра, планируется подписание концессионного соглашения с катарским инвестором по специализированному порту "Ольвия".

Ранее глава Мининфраструктуры заявлял, что, несмотря на пандемию коронавируса, которая усложняет логистические процессы во всем мире, договора о концессии портов "Ольвия" и "Херсон" будут подписаны вовремя.

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Напомним, 3 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о концессии во втором чтении и в целом. Указано, что этим законом предусматривается урегулирование условий передачи государственного и коммунального имущества в коммунальную собственность.

Как сообщалось, 21 января правительство передало в концессию Херсонский морской торговый порт грузинско-швейцарской компании "Рисоил-Херсон".

В свою очередь, катарская QTerminals признана победителем конкурса на концессию имущества ГП "Стивидорная компания (СК) "Ольвия". По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в развитие порта в течение 5 лет будет инвестировано 3,4 млрд грн. Сумма ежегодных концессионных платежей составит 82 млн грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год.