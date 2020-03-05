Херсонский морской порт передадут в концессию украинско-швейцарской компании

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил концессию Херсонского морского порта. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета.

Победителем концессионного конкурса стала украинско-швейцарская компания "Рисоил-Херсон", созданная ООО "Петр Ойл энд Кемикалс" и Risoil SA. Компании планируют инвестировать более 215,7 млн гривен.

"Учитывая, что концессия не ведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", — говорится в сообщении.

В концессию передадут единый имущественный комплекс, который принадлежит ГП "Херсонский морской торговый порт" и Администрации морских портов Украины. "Рисоил-Херсон" с учетом отношений контроля уже работает, в частности, на перевалке грузов в морских торговых портах "Черноморск" и "Южный".

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Напомним, 4 февраля 2020 года Шестой апелляционный административный суд города Киева приостановил передачу в концессию Херсонского морского торгового порта. Иск был подан ООО "Специальная компания "Мoрской Пoрт Херсoн" (консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), требующей признать противоправным и отменить решение о недопущении компании к участию в концессионном конкурсе.

А уже 10 февраля 2020 года Министерство инфраструктуры через суд отменило приостановку концессии имущества "Херсонского морского торгового порта". В ходе судебного рассмотрения суд принял и учел обоснованные позиции Министерства инфраструктуры Украины (ответчик) и компании "Рисоил-Херсон" (третье лицо, победитель конкурса по концессии), результатом чего стало законное и правомерное решение.

Как известно, 21 января 2020 года победителем в концессионном конкурсе в отношении имущественного комплекса ГП "Херсонский морской торговый порт" стала "Рисойл-Херсон" — консорциум компаний "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и Risoil SA (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, а швейцарской компании — 40%.

Напомним, 3 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о концессии во втором чтении и в целом. Указано, что этим законом предусматривается урегулирование условия передачи государственного и коммунального имущества в коммунальную собственность.

Накануне этого, 12 сентября 2019 года в Украине официально объявили конкурсы на концессию первых двух морских портов — "Ольвия" и "Херсон", а 1 октября 2019 года начали принимать заявки на их концессию от инвесторов.

В концессионном конкурсе в порту Херсон приняли участие четыре компании, две из них международные.