АМКУ разрешил передачу в концессию порта "Ольвия" катарской компании

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение катарской компании QTerminals на получение в концессию целостного имущественного комплекса ГП "Стивидорная компания (СК) "Ольвия" и соответствующего имущества "Администрации морских портов Украины" (АМПУ).

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"В конце января 2020 года в АМКУ поступило заявление компании QTerminals WLL (Доха, Катар) на опосредованное получение в концессию активов, принадлежащих ГП "Стивидорная компания "Ольвия" и ГП "Администрация морских портов Украины" и обеспечивающих осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению стивидорных услуг в специализированном морском порту "Ольвия". (…) Группа QTerminals в настоящий момент не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг", — говорится в сообщении.

Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию.

Напомним, катарская QTerminals признана победителем конкурса на концессию имущества ГП "Стивидорная компания (СК) "Ольвия". По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в развитие порта в течение 5 лет будет инвестировано 3,4 млрд грн. Сумма ежегодных концессионных платежей составит 82 млн грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год. Кроме того, концессионер инвестирует 80 млн грн в развитие инфраструктуры Николаева.

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В то же время, по словам генерального директора QTerminals Невилла Биссетта, компания планирует развивать порт "Ольвия" как зерновой хаб.

Известно, что QTerminals занимается портовыми операциями и морскими перевозками, осуществляет перевалку контейнеров, генеральных и ро-ро грузов. Миссия компании — способствовать эффективной внешней торговле Катара. Компания создана Mwani Qatar (51% акций) и Milaha (49% акций). В 2019 году QTerminals обработала 1,32 млн TEU контейнерных грузов.

ГП "СК "Ольвия" оперирует причалами №№1-6 и вспомогательным причалом специализированного морского порта "Ольвия". Госстивидор в 2019 году сократил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 26% — до 1,606 млн тонн.

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СМП "Ольвия" расположен в 25 километрах от Николаева на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Количество грузовых причалов — семь, длина грузового причального фронта — 1,53 километра. Кроме ГП "СК "Ольвия", в порту работает портовый оператор ООО "Компания "Евровнешторг".

Напомним, 3 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о концессии во втором чтении и в целом. Указано, что этим законом предусматривается урегулирование условия передачи государственного и коммунального имущества в коммунальную собственность.

Как сообщалось, 21 января правительство передало в концессию Херсонский морской торговый порт грузинско-швейцарской компании "Рисоил-Херсон".