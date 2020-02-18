Фонд госимущества выставил на продажу три морских порта

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизацию три морских порта: "Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск".

Как сообщает пресс-служба ФГИУ, решение по двум портам было принято в декабре прошлого года, и эти активы фигурируют в полном приватизационном перечне.

"По порту "Белгород-Днестровский", то готовим совместно с Министерством инфраструктуры документацию и в ближайшее время также будет соответствующее решение. Три морские порта, о которых идет речь, являются очень убыточными для государства, им даже не хватает денег на полную выплату заработной платы своим работникам. Поэтому наша задача — найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное — работников портов", — говорится в сообщении.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Во ФГИУ отметили, что к настоящему времени к приватизации готовят почти тысячу объектов.

Напомним, 3 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о концессии во втором чтении и в целом. Указано, что этим законом предусматривается урегулирование условия передачи государственного и коммунального имущества в коммунальную собственность.

Как сообщалось, 21 января правительство передало в концессию Херсонский морской торговый порт грузинско-швейцарской компании "Рисоил-Херсон".

24 января в Украине завершился концессионный конкурс, в результате которого порт "Ольвия" в Николаеве будет передан компании из Катара QTerminals.