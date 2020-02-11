Cуд отменил приостановку концессии морпорта Херсон

Министерство инфраструктуры через суд отменило приостановку концессии имущества "Херсонского морского торгового порта" (ХМТП).

Об этом со ссылкой на данный Мининфраструктуры сообщает Latifundist.com.

По словам представителей МИУ, соответствующее решение суд принял 10 февраля.

"Да, Министерство выиграло суд. Решение вступает в силу через 15 дней", — подтвердили в Кабмине.

В свою очередь юристы компании RISOIL заявили изданию, что меры обеспечения отменены полностью.

"По результатам заседания, которое состоялось 10 февраля 2020 года в Шестом административном апелляционном суде, меры обеспечения иска, которые препятствовали заключению договора о передаче компании "Рисоил-Херсон" в концессию порта Херсон, были отменены полностью", — отметили юристы.

По их данным, в ходе судебного рассмотрения суд принял и учел обоснованные позиции Министерства инфраструктуры Украины (ответчик) и компании "Рисоил-Херсон" (третье лицо, победитель конкурса по концессии), результатом чего стало законное и правомерное решение.

Однако пока остается вероятность того, что указанное решение может быть обжаловано истцом в Верховный суд.

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Напомним, компания "Рисоил-Херсон" победила в конкурсе на концессию имущества "Херсонский морской торговый порт" (ХМТП).

Однако 4 февраля Шестой апелляционный административный суд Киева приостановил действие приказа Мининфраструктуры №16 от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и определении концессионера имущественного комплекса ХМТП.

Сооснователь и директор компании RISOIL SA Шота Хаджишвили написал, что конкурс на концессию ХМТП был прозрачным.

В Мининфраструктуры ранее сообщали, что они не согласны с решением суда и осуществляют меры, направленные на обжалование данного решения в судебном порядке.