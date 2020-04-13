Транспорт 10 минут назад

Договоры о концессии украинских морпортов будут подписаны согласно графику

Работа над концессией украинских морских портов проходит согласно утвержденному графику

Договоры о концессии украинских морпортов будут подписаны согласно графику Договоры о концессии украинских морпортов будут подписаны согласно графику
Фото: порт Ольвия

Несмотря на пандемию коронавируса, которая усложняет логистические процессы во всем мире, договоры о концессии портов "Ольвия" и "Херсон" будут подписаны вовремя.

Об этом сегодня, 13 апреля, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.

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По словам Криклия, работа над концессией украинских портов проходит согласно утвержденному графику.

"Антимонопольный комитет предоставил разрешение на концессию портов "Ольвия" и "Херсон". Сейчас финализируются несущественные условия концессионного договора с компанией QTerminals, переговоры происходят в режиме онлайн-конференций, поскольку в Катаре установлены строгие карантинные требования в отношении граждан, которые пока не могут прибыть в Украину. О нас проинформировали по дипломатическим каналам. Также продолжаются консультации по концессии порта Херсон", — отметил Криклий.

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Министр добавил, что Мининфраструктуры продолжает также работу над подготовкой концессионных проектов в портах "Черноморск", "Бердянск", "Одесса".

"Определяемся с нашими международными партнерами по механизмам государственно-частного партнерства в дорожной сфере, а также по аэропортам и железнодорожным вокзалам", — подытожил Криклий.

Напомним, 3 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о концессии во втором чтении и в целом. Указано, что этим законом предусматривается урегулирование условия передачи государственного и коммунального имущества в коммунальную собственность.

Как сообщалось, 21 января правительство передало в концессию Херсонский морской торговый порт грузинско-швейцарской компании "Рисоил-Херсон".

В свою очередь, катарская QTerminals признана победителем конкурса на концессию имущества ГП "Стивидорная компания (СК) "Ольвия". По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в развитие порта в течение 5 лет будет инвестировано 3,4 млрд грн. Сумма ежегодных концессионных платежей составит 82 млн грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год.

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