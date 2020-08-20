В Украине передали в концессию второй морской порт (ВИДЕО)

20 августа в онлайн-режиме в присутствии министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти передан в концессию второй морской порт в Украине — специализированный порт "Ольвия" в Николаеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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По его словам, порт "Ольвия" является первым по величине прямых инвестиций в морскую отрасль.

"Концессионер проекта — мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара — Хамад стоимостью более $7 млрд — инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн. Всего за 35 лет концессии будут привлечены к 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали" и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", — подчеркнул Криклий.

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Министр перечислил главные условия договора:

– ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн, что в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год;

– концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год;

– около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева;

– планируется строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия — зернового терминала/универсального перегрузочного комплекса;

– в течение первых шести лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень заработной платы.

Криклий добавил, что также объявлен старт концессионного проекта в порту Черноморска и уже начат конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО и тендерной документации.

Напомним, 26 июня прошла церемония подписания соглашения о передаче ГП "Херсонский морской торговый порт" в концессию грузино-швейцарской компании-консорциуму "Рисоил-Херсон".