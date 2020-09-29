Транспорт 1 час назад

Кабмин планирует передать в концессию 7 железнодорожных вокзалов

Это должно позволить привлечь около 3,8 млн грн инвестиций

Железнодорожный вокзал "Харьков". Фото: Википедия Железнодорожный вокзал "Харьков". Фото: Википедия
Железнодорожный вокзал "Харьков". Фото: Википедия

Министерство инфраструктуры Украины намерено передать в концессию 7 железнодорожных вокзалов страны, за счет чего ведомство собирается привлечь 3,8 млн грн инвестиций.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Интерфакс-Украина".

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"Укрзализныця, при поддержке Международной финансовой корпорации, подготовила к концессии семь железнодорожных вокзалов. Сейчас осуществляются финальные технические шаги, чтобы запустить процесс концессии", — отметил он.

Таким образом, министерство планирует привлечь 3,8 млн грн инвестиций, обеспечить 60,18 млн грн концессионных платежей и 17,4 млн грн налогов в государственный бюджет.

Известно, что в концессию планируется передать вокзалы "Харьков", "Киев", "Николаев", "Чоп", "Днепр", "Хмельницкий" и "Винница".

Кроме того, как доложили в Кабмине, в части развития железнодорожного направления Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделят $420 млн на проект "Электрификация железнодорожного направления Долинская-Николаев-Колосовка". Ориентировочно проект планируют закончить до 2023 года.

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"Наша цель — развивать количество электрифицированных направлений, поскольку это экономнее, экологичнее, безопаснее. И это о том, как мы можем улучшать оборотность вагонного парка, а именно — грузов экспорта и импорта. А это все — об экономике", — пояснил Криклий.

Напомним, еще в мае правление "Укрзализныци" приняло решение создать с 1 июля отдельный филиал — "Вокзальную компанию" — с целью сделать вокзалы эффективными и вывести их на безубыточный уровень.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины планирует продать частным компаниям 3 государственных порта в 2021 году.

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