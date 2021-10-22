Испанский лоукостер открывает прямые рейсы из Киева в Париж

Испанская бюджетная авиакомпания Vueling с 5 декабря откроет прямые рейсы из Киева в Париж с билетами от 30 евро в одну сторону.

Как сообщает Avianews, самолеты лоукостера будут летать между столицами два раза в неделю. В декабре вылеты будут выполняться в разные дни, с января — по вторникам и воскресеньям.

Vueling будет использовать аэропорт "Борисполь" в Киеве и "Орли" в Париже.

"Орли" наиболее близко расположен к центру французской столицы — всего в 15 км. Фактически, это городской аэропорт, его можно сравнить с "Жулянами" в Киеве.

Ранее сообщалось, что испанская бюджетная авиакомпания Vueling возвращается на маршрут Барселона — Киев, который она продолжительное время не обслуживала из-за пандемии коронавируса.

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Напомним, шведская авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) с 4 ноября открывает прямые рейсы между Киевом и столицей Швеции Стокгольмом.

Киев — Стокгольм станет вторым маршрутом SAS в Украину. Сейчас авиакомпания летает в аэропорт "Борисполь" из столицы Норвегии Осло.

Напомним, SAS уже работала на украинском рынке, выполняя рейсы Копенгаген — Киев, однако 25 марта 2011 года они были закрыты из-за их нерентабельности.