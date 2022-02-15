Все самолеты Bees Airline к 16 февраля покинут Украину

Лоукостер Bees Airline по требованию лизингодателей вывезет все самолеты за границу Украины. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Несмотря на продолжение действия страховых полисов на воздушные суда, выделение средств из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Украины и отсутствия запрета от Государственной авиационной службы Украины и иностранных авиационных властей, владельцы самолетов, лизинговые компании, требуют перебазирования всех самолетов за границей Украины", — заявляют в компании.

По информации от лизингодателя, все самолеты вернут в Украины при условии деэскалации ситуации, которая связана с военными рисками.

Как сообщает avianews.com, парк Bees Airline включает четыре Boeing 737-800, которые принадлежат американским компаниям San Сlemente Leasing LLC и BANK OF UTAH.

Авиаперевозчик рассчитывал продолжить полеты в полном объеме на трех самолетах. Но лизингодатели не изменили решение по выводу всего авиатранспорта из Украины.

Отсутствие своего флота означает, что Bees Airline отменит рейсы и будет нанимать самолеты в других авиакомпаниях.

Напомним, только в начале февраля 2022 года авиакомпания Bees Airline во время летней навигации 2022 года запланировала открыть рейсы из Киева в город Гянджа (Азербайджан).

Кабинет министров принял решение о выделении Мининфраструктуры 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в пространстве страны.

В результате авиакомпания МАУ продолжит использовать 16 самолетов без изменений в расписании, подчеркивают в компании. Авиакомпания SkyUp также возобновила работу в штатном режиме.