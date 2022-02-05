Bees Airline откроет авиарейсы из Киева в Азербайджан

Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline во время летней навигации 2022 года планирует открыть рейсы из Киева в город Гянджа (Азербайджан).

Об этом сообщил коммерческий директор авиаперевозчика Александр Джиджора, передает avianews.com.

По его словам, лоукостер еще не открыл продажу билетов, но уже ведет подготовительную работу для старта маршрута.

Как информирует издание, Bees Airline получил в Госавиаслужбе Украины право на регулярные полеты из Киева в Гянджу с частотой до двух раз в неделю.

Для этого регулятор аннулировал аналогичное право у авиакомпании МАУ, так как авиаперевозчик не использовал его больше года.

В avianews.com отмечают, что Киев – Гянджа станет вторым по счету рейсом в Азербайджан в сети Bees Airline. Авиакомпания уже летает в этот город из Одессы и намерена сохранить маршрут после запуска рейсов из столицы.

"Мы считаем, что этот регион Азербайджана незаслуженно обделен вниманием. Поэтому в наших планах полеты в Гянджу как из Киева, так и из Одессы", – заявил Джиджора.

Трафик между Украиной и Азербайджаном стал расти с 13 января 2022 года. В этот день власти Азербайджана разрешили въезд туристам из Украины, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19. Дополнительно перед вылетом им необходимо сдать ПЦР-тест.

Ранее сообщалось, что Bees Airline намерена к сезону весенне-летней навигации пополнить флот еще двумя самолетами, доведя его таким образом до 6 самолетов.

Напомним, 24 декабря авиакомпания Bees Airline запустила первый регулярный рейс по маршруту Киев - Львов - Киев. Это уже второй регулярный рейс Bees Airline по Украине. Первый - Киев - Одесса - Киев компания запустила в октябре. И в дальнейшем компания будет расширять маршрутную сеть по Украине, если пандемия и связанные с ней ограничения будут продолжаться.

Авиакомпании Bees Airline Госавиаслужба предоставила также право на выполнение пяти еженедельных рейсов по маршруту Киев – Барселона – Киев. Компания запустила также несколько международных рейсов.