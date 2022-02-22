airBaltic приостанавливает ночные рейсы в Украину

Авиакомпания airBaltic (Латвия) временно останавливает ночные рейсы в Киев и Одессу.

Как сообщили в компании, ночные авиаперелеты в Украину и из Украины приостановлены до конца февраля 2022 года.

В частности, авиакомпания упразднила пять ночных авиарейсов между Киевом и Ригой, а также два из Одессы в Ригу.

"Авиакомпания свяжется с пассажирами и предложит им перебронировать рейсы на другие", – говорится в сообщении.

В аirBaltic заявили, что безопасность пассажиров и сотрудников для них в приоритете, поэтому они оценивают текущую ситуацию перед каждым рейсом и выполняют рекомендации официальных органов власти. И при необходимости готовы корректировать свое расписание полетов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания airBaltic анонсировала дополнительные рейсы из Киева в Ригу.

Напомним, 12 февраля страховые компании заявили о том, что они перестанут покрывать риски при полетах над Украиной. Причиной стали заявления в западных СМИ о возможном вторжении войск России. Из-за этого некоторые лизингодатели начали отзывать самолеты из Украины.

В частности, швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.

Позднее о приостановке большинства рейсов в Украину объявили авиаперевозчики Австрии и Швейцарии Austrian Airlines и Swiss International Air Lines, а также немецкая авиакомпания Lufthansa.

В свою очередь венгерская авиакомпания Wizz Air отложила дату восстановления шестнадцати рейсов из Украины.

В связи с этим Кабинет министров принял решение о выделении Мининфраструктуры 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов судов в воздушном пространстве страны.