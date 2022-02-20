МАУ возьмет на себя отмененные авиарейсы Lufthansa — Мининфраструктуры

Украинская авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) намерена увеличить количество рейсов на международных направлениях на фоне временного прекращения работы иностранных перевозчиков в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

"МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое временно не может выполнять Lufthansa Group. Кроме этого, МАУ увеличивает емкость воздушных судов по данным маршрутам", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что для обеспечения бесперебойного авиасообщения прорабатываются следующие решения:

Компания Lufthansa передает возможность перевозки пассажиров по ее маршрутам в первую очередь компаниям-членам Star Alliance и другим партнерам.

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности скорейшего запуска дополнительных рейсов на маршруты, которые компания Lufthansa Group не сможет оперировать.

Также в Мининфраструктуры напомнили, что небо Украины остается открытым.

"Мы продолжим обслуживать все наши ключевые европейские авиамаршруты, а в связи с отменой других перевозчиков - увеличим емкости. В частности на следующей неделе мы будем продолжать выполнять полеты в Париж, Амстердам, Мюнхен, Милан, Женеву и Прагу", - заявил президент компании МАУ Евгений Дыхне.

Отметим, немецкая компания Lufthansa 19 февраля приняла решение о временном прекращении авиаперевозок в Киев и Одессу. Ограничения вводятся в период с 21 по 28 февраля.

Вслед за Lufthansa национальные авиаперевозчики Австрии и Швейцарии Austrian Airlines и Swiss International Air Lines (Swiss) объявили о приостановке большинства рейсов в Украину.

C 13 февраля полеты в Украину на неопределенное время, а также транзит над Украиной прекратила нидерландская авиакомпания KLM. Она приняла такое решение после оценки возможных рисков полетов в Украину на фоне информации о вероятном вторжении России.