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Транспорт
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МАУ возьмет на себя отмененные авиарейсы Lufthansa — Мининфраструктуры

МАУ возьмет на себя отмененные авиарейсы Lufthansa
МАУ возьмет на себя отмененные авиарейсы Lufthansa

Украинская авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) намерена увеличить количество рейсов на международных направлениях на фоне временного прекращения работы иностранных перевозчиков в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

"МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое временно не может выполнять Lufthansa Group. Кроме этого, МАУ увеличивает емкость воздушных судов по данным маршрутам", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что для обеспечения бесперебойного авиасообщения прорабатываются следующие решения:

  • Компания Lufthansa передает возможность перевозки пассажиров по ее маршрутам в первую очередь компаниям-членам Star Alliance и другим партнерам. 
  • Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности скорейшего запуска дополнительных рейсов на маршруты, которые компания Lufthansa Group не сможет оперировать.

Также в Мининфраструктуры напомнили, что небо Украины остается открытым.

"Мы продолжим обслуживать все наши ключевые европейские авиамаршруты, а в связи с отменой других перевозчиков - увеличим емкости. В частности на следующей неделе мы будем продолжать выполнять полеты в Париж, Амстердам, Мюнхен, Милан, Женеву и Прагу", - заявил президент компании МАУ Евгений Дыхне.

Отметим, немецкая компания Lufthansa 19 февраля приняла решение о временном прекращении авиаперевозок в Киев и Одессу. Ограничения вводятся в период с 21 по 28 февраля.

Вслед за Lufthansa национальные авиаперевозчики Австрии и Швейцарии Austrian Airlines и Swiss International Air Lines (Swiss) объявили о приостановке большинства рейсов в Украину.

C 13 февраля полеты в Украину на неопределенное время, а также транзит над Украиной прекратила нидерландская авиакомпания KLM. Она приняла такое решение после оценки возможных рисков полетов в Украину на фоне информации о вероятном вторжении России.

Автор:
Светлана Манько