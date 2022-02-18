Авиакомпания Wizz Air перенесла старт 16 авиарейсов из Украины

Венгерская авиакомпания Wizz Air отложила дату восстановления шестнадцати рейсов из Украины, передает Lowcostavia.com.ua.

Как свидетельствуют данные системы бронирования, изменения коснулись авиарейсов из четырех украинских городов – Киева, Львова, Харькова и Одессы.

В частности, изменилась дата старта новых рейсов из Киева в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту (с марта на май-октябрь), возобновление рейса из Киева в Неаполь перенесено на май.

В то же время старт авиарейсов из Киева в Базель перенесен на более ранние сроки.

Рейсы из Львова в Милан и Неаполь возобновят в конце марта, а в Вильнюс – в апреле.

Из Одессы рейсы в Венецию и Рим возобновят в апреле, Братиславу — в июне, а Афины — в сентябре.

Из Харькова Wizz Air отменил рейсы в Таллин с 18 февраля по 26 марта, а также отложил старт рейсов в Вену и Пардубицу.

Даты восстановления или начала выполнения рейсов Wizz Air:

– Киев – Зальцбург – с 29 марта с 3 октября;

– Киев – Болонья – с 29 марта с 3 октября;

– Киев – Катанья – с 27 марта с 5 мая;

– Киев – Неаполь – с 29 марта восстановление с 3 мая;

– Киев – Порту – с 7 июля с 22 сентября;

– Киев – Базель с 29 августа с 6 июля;

– Львов – Милан (Мальпенса) с 6 марта восстановление с 29 марта;

– Львов – Неаполь – с 6 марта восстановление с 27 марта;

– Львов – Вильнюс – с 27 марта восстановление с 10 апреля;

– Харьков – Вена – с 27 марта восстановление с 6 апреля;

– Харьков – Таллин – отменен с 18 февраля по 26 марта;

– Харьков – Пардубице – с 7 июля с 22 сентября;

– Одесса – Афины – с 5 июля с 20 сентября;

– Одесса – Венеция (Тревизо) с 28 марта восстановление с 12 апреля;

– Одесса – Рим (Фьюмичино) с 29 марта восстановление с 11 апреля;

– Одесса – Братислава с 29 марта с 21 июня.

Кроме этого, изменения коснулись выполнения действующих летних рейсов – по многим направлениям изменены время или дата вылета.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air отменила полеты на маршруте Одесса – Абу-Даби из-за недостаточного спроса на этот маршрут.

Напомним, в начале февраля лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона. Система сайта авиакомпании при попытке забронировать полет на любую из дат указывает, что нет доступных вылетов.