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Wizz Air отменила все авиаперелеты из Одессы в Абу-Даби
Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила полеты на маршруте Одесса – Абу-Даби из-за недостаточного спроса на этот маршрут, сообщает avianews.com.
"Wizz Air постоянно следит за эффективностью и спросом на свои маршруты, чтобы предлагать те из них, которые будут лучше соответствовать запросам пассажиров", – говорится в сообщении лоукостера.
Последний рейс Одесса – Абу-Даби Wizz Air совершила в январе. Изначально предполагалось, что авиакомпания сделает перерыв на зимний сезон и возобновит полеты в летнюю навигацию.
Как передает издание, в итоге направление Одесса – Абу-Даби совсем пропало из списка маршрутов Wizz Air.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Такое обычно происходит, когда авиакомпания решает окончательно закрыть маршрут.
Кроме этого, как отмечает Delo.ua, исчезли все рейсы авиакомпании Wizz Air в Абу-Даби из киевского аэропорта "Жуляны".
Согласно данным системы бронирования Wizz Air, авиакомпания не останавливала развитие сети маршрутов. Недавно у нее появились два новых направления из Абу-Даби в Россию – в Москву и Краснодар.
Wizz Air совершил первый рейс из Абу-Даби в Одессу 7 октября 2021 года. Авиакомпания летала сюда на 239-местных самолетах Airbus A321neo дочернего подразделения Wizz Air Abu Dhabi с базой в ОАЭ.
Согласно первоначальным планам, лоукостер планировал полететь из Абу-Даби в Одессу еще 1 октября 2020 года, но неоднократно переносил запуск рейсов. В авиакомпании это объяснили низким спросом.
Напомним, 3 июля Wizz Air Abu Dhabi открыл регулярные рейсы по первому маршруту в Украину Абу-Даби — Киев. Лоукостер полетел в аэропорт "Борисполь", хотя базовым аэропортом для Wizz Air в Киеве являются "Жуляны".