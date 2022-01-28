Wizz Air отменила все авиаперелеты из Одессы в Абу-Даби

Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила полеты на маршруте Одесса – Абу-Даби из-за недостаточного спроса на этот маршрут, сообщает avianews.com.

"Wizz Air постоянно следит за эффективностью и спросом на свои маршруты, чтобы предлагать те из них, которые будут лучше соответствовать запросам пассажиров", – говорится в сообщении лоукостера.

Последний рейс Одесса – Абу-Даби Wizz Air совершила в январе. Изначально предполагалось, что авиакомпания сделает перерыв на зимний сезон и возобновит полеты в летнюю навигацию.

Как передает издание, в итоге направление Одесса – Абу-Даби совсем пропало из списка маршрутов Wizz Air.

Такое обычно происходит, когда авиакомпания решает окончательно закрыть маршрут.

Кроме этого, как отмечает Delo.ua, исчезли все рейсы авиакомпании Wizz Air в Абу-Даби из киевского аэропорта "Жуляны".

Согласно данным системы бронирования Wizz Air, авиакомпания не останавливала развитие сети маршрутов. Недавно у нее появились два новых направления из Абу-Даби в Россию – в Москву и Краснодар.

Wizz Air совершил первый рейс из Абу-Даби в Одессу 7 октября 2021 года. Авиакомпания летала сюда на 239-местных самолетах Airbus A321neo дочернего подразделения Wizz Air Abu Dhabi с базой в ОАЭ.

Согласно первоначальным планам, лоукостер планировал полететь из Абу-Даби в Одессу еще 1 октября 2020 года, но неоднократно переносил запуск рейсов. В авиакомпании это объяснили низким спросом.

Напомним, 3 июля Wizz Air Abu Dhabi открыл регулярные рейсы по первому маршруту в Украину Абу-Даби — Киев. Лоукостер полетел в аэропорт "Борисполь", хотя базовым аэропортом для Wizz Air в Киеве являются "Жуляны".