Wizz Air Abu Dhabi выполнил первый рейс в Одессу

7 октября авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi выполнила первый рейс из столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби в Одессу.

Как информирует Avianews, авиакомпания является дочерним предприятием лоукостера Wizz Air, который работает на украинском рынке с 2008 года.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Согласно опубликованному расписанию, авиаперевозчик будет летать по новому маршруту один раз в неделю по четвергам. С 19 декабря в расписание внесен второй еженедельный рейс по воскресеньям.

Расписание рейсов Абу-Даби — Одесса — Абу-Даби Wizz Air Abu Dhabi:

Абу-Даби 12:50 → Одесса 16:10, четверг

Одесса 16:45 → Абу-Даби 23:30, четверг.

Читайте также: Wizz Air возобновляет авиарейсы из Киева в Будапешт

Полеты между Одессой и Абу-Даби Wizz Air Abu Dhabi будет выполнять на новых самолетах Airbus A321neo, которые рассчитаны на перевозку 239 пассажиров. Это фактически максимальная вместимость авиалайнера, из-за чего в обычных рядах будет довольно тесно людям с ростом выше среднего.

По словам коммерческого директора предприятия Вячеслава Чеглатонева, рейс в Абу-Даби входил в топ пожеланий пассажиров аэропорта Одесса, рассказал. Он отметил, что это 11-е новое направление в этом году и 38-е направление в целом на карте аэропорта Одесса.

Согласно первоначальным планам, лоукостер планировал полететь из Абу-Даби в Одессу еще 1 октября 2020 года, но неоднократно переносил запуск рейсов. В авиакомпании это объяснили низким спросом.

Напомним, 3 июля Wizz Air Abu Dhabi открыл регулярные рейсы по первому маршруту в Украину Абу-Даби — Киев. Лоукостер полетел в аэропорт "Борисполь", хотя базовым аэропортом для Wizz Air в Киеве являются "Жуляны".

Это было связано с тем, что самолет Airbus A321neo может взлетать с полной загрузкой только с более длинной полосы Борисполя.

Абу-Даби включил Украину в список "зеленых" стран. Это позволяет полететь без карантина в этот город туристам, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.

По данным официального сайта правительства ОАЭ, перед вылетом в Абу-Даби все путешественники, как вакцинированные от коронавируса, так и те, кто не сделал прививки, должны сдать ПЦР-тест на COVID-19. C момента теста до момента въезда в эмират должно пройти не больше 48 часов.

Еще один тест нужно пройти по прилету в Абу-Даби.

Невакцинированные путешественники, если они остаются в Абу-Даби, должны пройти тест на коронавирус в 4-й и 8-й день нахождения в эмирате. Для вакцинированных путешественников обязателен тест на 6-й день пребывания.

ОАЭ признает вакцины, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Это все вакцины, которые используются в Украине.