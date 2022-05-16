Активи Renault у РФ переходять у держвласність. Тепер на заводі виготовлятимуть авто "Москвич"

Російські активи компанії Renault переходять у державну власність. Тепер частка компанії в "АвтоВАЗі" перейде ФГУП НАМІ, завод "Рено Росія" - владі Москви.

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Про це повідомили у Мінпромторгу РФ, передають росЗМІ.

Сервісне обслуговування автомобілів Renault в РФ здійснюватиме "АвтоВАЗ". При цьому де концерн має намір брати деталі для ремонту авто закордонного виробництва, не повідомляється.

У свою чергу, мер Москви Сергій Собянін вже встиг заявити, що на націоналізованому заводі Renault відновлять виробництво легкових автомобілів "Москвич". Частину колективу, швидше за все, звільнять.

Нагадаємо, наприкінці березня транснаціональна група автомобільних компаній Renault Group у зв'язку із запровадженням санкцій проти Російської Федерації через повномасштабне вторгнення в Україну зупинила своє виробництво в Москві.

На московському підприємстві Renault збирали для Росії кросовери Duster, Arkana та Kaptur, а також позашляховик Nissan Terrano, але тепер підприємство зосередиться на випуску авто "Москвич".

Renault також володіла 68% у групі "АвтоВАЗ". Наприкінці березня агентство Bloomberg повідомляло, що автовиробник розглядає можливість передачі своєї частки в АвтоВАЗі місцевому інвестору як варіант відходу з російського ринку.