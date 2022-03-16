BMW та Volkswagen через війну в Україні закривають заводи в Європі

Автомобільні корпорації BMW та Volkswagen призупиняють роботу заводів на території Європи.

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Як передає Financial Times, призупинення виробництва пов'язане з нестачею компонентів, які раніше постачалися з України.

У виданні зазначають, що йдеться про кабельні джгути, п'яту частину яких західна автомобільна промисловість отримувала з України. А з початком повномасштабного вторгнення російських військ до України електромонтажні заводи закрилися.

Зокрема, Volkswagen призупинив роботу одразу двох фабрик у Європі. Це рішення також вплинуло на підприємство Porsche у Лейпцигу. Там збирання авто зупинили до кінця наступного тижня.

Аналогічна ситуація і на кількох інших заводах Volkswagen.

"Проблема з кабелями полягає в тому, що вони фундаментальні. Ви не можете почати складання навіть некомплектного автомобіля без них", — заявив директор консалтингової компанії Alix Partners Олександр Маріан.

За його словами, страхувальні прив'язки виготовляються на замовлення, що ускладнює можливість виготовлення на інших заводах.

Наразі компанії зараз шукають альтернативу компонентам, які раніше закуповувалися в Україні. Один із варіантів – зміна обладнання.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen Group у 2022-2026 роках збирається збільшити витрати на електромобілі до $100 млрд.

Нагадаємо, компанія Tesla купила для будівництва заводу з виробництва електрокарів Gigafactory близько 300 га землі у комуні Грюнхайді.