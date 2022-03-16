BMW и Volkswagen из-за войны в Украине закрывают заводы в Европе

Автомобильные корпорации BMW и Volkswagen приостанавливают работу заводов на территории Европы.

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Как передает Financial Times, приостановка производства связана с нехваткой компонентов, которые ранее поставлялись из Украины.

В издании отмечают, что речь идет о кабельных жгутах, пятую часть которых западная автомобильная промышленность получала из Украины. А с началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину электромонтажные заводы закрылись.

В частности, Volkswagen приостановил работу сразу двух фабрик в Европе. Это решение также повлияло на предприятие Porsche в Лейпциге. Там сборку авто остановили до конца следующей недели.

Аналогичная ситуация и на нескольких других заводах самого Volkswagen.

"Проблема с кабелями заключается в том, что они фундаментальны. Вы не можете начать сборку даже некомплектного автомобиля без них", – заявил управляющий директор консалтинговой компании Alix Partners Александр Мариан.

По его словам, страховочные привязи изготавливаются на заказ, что усложняет возможность их изготовления на других заводах.

Сейчас компании сейчас ищут альтернативу компонентам, которые раньше закупались в Украине. Один из вариантов – смена оборудования.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Group в 2022 – 2026 годах собирается увеличить расходы на электромобили до $100 млрд.

Напомним, компания Tesla купила для строительства завода по производству электрокаров Gigafactory около 300 га земли в коммуне Грюнхайде.