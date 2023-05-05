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В обход санкций поставлял в РФ "Роллс-Ройсы" и "Майбахи": сообщено о подозрении львовскому бизнесмену (ВИДЕО, ФОТО)
Киберспециалисты и следователи СБУ ликвидировали масштабную схему нелегального экспорта в РФ подсанкционных автомобилей премиум-класса. К организации сделки причастен львовский предприниматель, ранее проживавший в России и имеющий там свой бизнес.
Об этом сообщает СБУ.
По информации СБУ, фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли из рынка РФ. В частности, делец наладил схему переправки элитных авто на территорию России в обход международных торговых ограничений.
Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста "Газпром" и пропагандистского телеканала "Russia Today".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским "заказчикам" 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.
Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда – в Россию.
Кроме того, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.
Сотрудники Службы безопасности разоблачили эту сделку и заблокировали ее.
Во время обысков по месту нахождения злоумышленника в Киеве и Львове обнаружили:
- 35 печатей предприятий, в том числе оффшорных компаний, задействованных в "схеме";
- финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.
Также по представлению СБУ наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн. грн.
В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.
На основании собранных доказательств организатору преступной схемы сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог);
- ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах).
СБУ проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности .
Напомним, ранее Служба безопасности в ходе комплексных мероприятий в Днепре разоблачила двух предпринимателей, пытавшихся нелегально переправить в Иран два турбореактивных авиадвигателя Д-36 для продажи. Авиационные комплектующие фигуранты планировали продать иностранцам за 400 тысяч долларов.