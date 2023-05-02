В Днепре разоблачили предпринимателей, которые пытались вывезти в Иран двигатели для военно-транспортных самолетов

Служба безопасности в ходе комплексных мероприятий в Днепре разоблачила двух предпринимателей, которые пытались нелегально переправить в Иран два турбореактивных авиадвигателя Д-36 для продажи. Авиационные комплектующие фигуранты планировали продать иностранцам за 400 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, "заказчики" планировали использовать соответствующее высокотехнологичное оборудование на военно-транспортных самолетах АН-74.

"Для маскировки преступной деятельности злоумышленники хотели вывезти авиадвигатели из Украины под видом комплектующих для магистральных газопроводов. Для этого вносили недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили сделку и заблокировали ее", - говорится в сообщении.

По данным следствия, организаторами "схемы" являются двое владельцев днепровской компании, специализирующейся на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африку.

По оперативной информации, двигатели, которые они пытались нелегально вывезти за границу, ранее были украдены во время ликвидации одного из госпредприятий.

Дельцы планировали сделать "косметический" ремонт этих агрегатов и изготовить на них поддельные документы для последующей продажи.

Злоумышленники хранили авиапродукцию в ангаре на территории предприятия. Там ее обнаружили правоохранители при обысках по месту работы фигурантов.

В настоящее время двигатели изъяты для проведения экспертиз. После этого будет решен вопрос об их передаче на нужды оборонно-промышленного комплекса Украины.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили масштабную схему финансирования террористической организации "ДНР". Сделка действовала до начала полномасштабного вторжения и пополнила "бюджет" боевиков на общую сумму более 50 млн в гривневом эквиваленте.