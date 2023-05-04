Полиция с СБУ задержали первого вице-мэра Вознесенска: поймали на расхищении бюджета (ФОТО)

Следователи Главного управления полиции в Николаевской области при оперативном сопровождении областного управления Службы безопасности Украины 4 мая задержали первого заместителя мэра Вознесенска Николаевской области. Об этом говорится в сообщениях полиции, СБУ и областной прокуратуры.

По данным следствия, действуя в сговоре и злоупотребляя служебным положением, первый заместитель городского головы, два специалиста бухгалтерского учета мэрии и местная частная предпринимательница (она же глава местного благотворительного фонда) завладели, по предварительным данным, около 1 миллиона гривен местного бюджета.

Эта сумма была внесена в документы на проведение публичной закупки в качестве стоимости полуприцепов, которые должны были быть закуплены для обеспечения потребностей военных "в прифронтовых районах Николаевской области".

Отмечается, что закупку транспорта провели без использования электронной системы закупок Prozorro и по цене, значительно завышенной относительно рыночной.

В ходе обысков в местах работы, проживания и в автомобилях фигурантов обнаружены компьютерная техника, документы и черновые записи с доказательствами незаконных действий, а также более 1 миллиона гривен в гривневом эквиваленте.

Все четверо получили подозрения по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах).

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Расследование продолжается. Также решается вопрос подготовки ходатайства об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.