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Общество
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Полиция с СБУ задержали первого вице-мэра Вознесенска: поймали на расхищении бюджета (ФОТО)

Полиция с СБУ задержали первого вице-мэра Вознесенска: поймали на расхищении бюджета (ФОТО)
Фото: Николаевская областная прокуратура

Следователи Главного управления полиции в Николаевской области при оперативном сопровождении областного управления Службы безопасности Украины 4 мая задержали первого заместителя мэра Вознесенска Николаевской области. Об этом говорится в сообщениях полиции, СБУ и областной прокуратуры.

По данным следствия, действуя в сговоре и злоупотребляя служебным положением, первый заместитель городского головы, два специалиста бухгалтерского учета мэрии и местная частная предпринимательница (она же глава местного благотворительного фонда) завладели, по предварительным данным, около 1 миллиона гривен местного бюджета.

Эта сумма была внесена в документы на проведение публичной закупки в качестве стоимости полуприцепов, которые должны были быть закуплены для обеспечения потребностей военных "в прифронтовых районах Николаевской области".

Фото 2 — Полиция с СБУ задержали первого вице-мэра Вознесенска: поймали на расхищении бюджета (ФОТО)
Фото 3 — Полиция с СБУ задержали первого вице-мэра Вознесенска: поймали на расхищении бюджета (ФОТО)
Фото 4 — Полиция с СБУ задержали первого вице-мэра Вознесенска: поймали на расхищении бюджета (ФОТО)
Фото 5 — Полиция с СБУ задержали первого вице-мэра Вознесенска: поймали на расхищении бюджета (ФОТО)
Фото 6 — Полиция с СБУ задержали первого вице-мэра Вознесенска: поймали на расхищении бюджета (ФОТО)
Фото 7 — Полиция с СБУ задержали первого вице-мэра Вознесенска: поймали на расхищении бюджета (ФОТО)
Фото 8 — Полиция с СБУ задержали первого вице-мэра Вознесенска: поймали на расхищении бюджета (ФОТО)
Фото 9 — Полиция с СБУ задержали первого вице-мэра Вознесенска: поймали на расхищении бюджета (ФОТО)
Фото 10 — Полиция с СБУ задержали первого вице-мэра Вознесенска: поймали на расхищении бюджета (ФОТО)
Фото 11 — Полиция с СБУ задержали первого вице-мэра Вознесенска: поймали на расхищении бюджета (ФОТО)
Фото 12 — Полиция с СБУ задержали первого вице-мэра Вознесенска: поймали на расхищении бюджета (ФОТО)

Отмечается, что закупку транспорта провели без использования электронной системы закупок Prozorro и по цене, значительно завышенной относительно рыночной.

В ходе обысков в местах работы, проживания и в автомобилях фигурантов обнаружены компьютерная техника, документы и черновые записи с доказательствами незаконных действий, а также более 1 миллиона гривен в гривневом эквиваленте.

Все четверо получили подозрения по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах).

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Расследование продолжается. Также решается вопрос подготовки ходатайства об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

Автор:
Тимофей Беспятов