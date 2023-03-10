НАБУ подозревает в растрате одного из экс-руководителей "Антонова": при чем здесь обанкротившийся Брокбизнесбанк

Национальное антикоррупционное бюро 10 марта сообщило бывшему должностному лицу государственного предприятия "Антонов", входящему в госконцерн "Укроборонпром", а также директору адвокатского объединения о подозрении в растрате более 18 миллионов гривен средств этого ГП и составлении заведомо ложных официальных документов.

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Как говорится в сообщении бюро, экс-директору по правовым вопросам "Антонова" инкриминируют часть 5 статьи 191 и часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебный подлог).

В свою очередь, действия директора адвокатского объединения дополнительно квалифицировали, соответственно, как пособничество (часть 5 статьи 27 УКУ) в указанных преступлениях. Поскольку местонахождение этих лиц не установлено, о подозрении им сообщили заочно.

По данным следствия, в июле 2018 года адвокатское объединение в рамках договора о предоставлении юридических услуг должно было помочь "Антонову" взыскать задолженность с обанкротившегося Брокбизнесбанка по депозитному договору, общий объем которого составил более 347 миллионов гривен.

Часть этой задолженности была обеспечена ипотекой – нежилым зданием в Киеве, оценочная стоимость которого составляла более 120 миллионов гривен. В декабре 2018 года оно было передано "Антонову" в счет частичного взыскания долга банка.

Согласно заключенному договору и дополнительному соглашению к нему, вознаграждение адвокатов за предоставленные юридические услуги должно было составлять 5% от стоимости переданного, но нереализованного имущества.

Однако тогдашний директор по правовым вопросам ГП по сговору с директором адвокатского объединения согласовал оплату услуг в завышенном размере – почти 10% от оценочной стоимости здания. Отмечается, что переплата составила около 7 миллионов гривен.

Впоследствии, в мае 2021 года, во исполнение законов Украины и распоряжения Кабинета министров нежилое здание передали в сферу управления другого государственного органа. Тогда, по данным НАБУ, оно уже стоило более 212 миллионов гривен.

На эту сумму были списаны собственные долговые обязательства "Антонова" перед государством, после чего директор по правовым вопросам, находясь в сговоре с директором адвокатского объединения, согласовал оплату юрфирме дополнительных 11 миллионов гривен в результате передачи здания.

При этом адвокатское объединение к передаче здания от "Антонова" другому госучреждению и списанию долговых обязательств ГП перед государством никакого отношения, по данным следствия, не имело, а указанный вопрос вообще не охватывался договором о предоставлении юридических услуг.

Таким образом, в результате действий подозреваемых госпредприятию было нанесено более 18 миллионов гривен ущерба. Высший антикоррупционный суд в сентябре 2022 года наложил арест на всю сумму средств, перечисленных ГП "Антонов" адвокатскому объединению, а впоследствии это решение подтвердила Апелляционная палата ВАКС.

Как указывают в бюро, расследование указанных фактов было начато весной 2022 года по сообщению самого ГП "Антонов", где тогда сменилось руководство. Указывается, что действующее руководство предприятия сотрудничает со следствием и способствует установлению всех обстоятельств совершения преступления.

Накануне же Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему генеральному директору ГП "Антонов" Сергею Бычкову, его заместителю и начальнику подразделения по авиабезопасности.

По данным следствия, они накануне полномасштабного российского вторжения не допустили военнослужащих Нацгвардии на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите, что привело к захвату объекта врагом и уничтожению самолета Ан-225 "Мрия".