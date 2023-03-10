НАБУ підозрює одного з екскерівників "Антонова" в розтраті коштів: до чого тут збанкрутілий Брокбізнесбанк

Національне антикорупційне бюро 10 березня повідомило колишньому посадовцю державного підприємства “Антонов”, що входить до держконцерну "Укроборонпром", та директору адвокатського об’єднання про підозру у розтраті понад 18 мільйонів гривень коштів цього ДП та складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

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Як ідеться в повідомленні бюро, ексдиректору з правових питань "Антонова" інкримінують частину 5 статті 191 та частину 1 статті 366 Кримінального кодексу (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення).

В свою чергу, дії директора адвокатського об’єднання, відповідно, додатково кваліфікували як пособництво (частина 5 статті 27 ККУ) у цих же злочинах. Оскільки місцеперебування цих осіб не встановлено, про підозру їм повідомили заочно.

За даними слідства, у липні 2018 року адвокатське об’єднання в межах договору про надання юридичних послуг мало допомогти "Антонову" стягнути заборгованість із збанкрутілого Брокбізнесбанку за депозитним договором, загальний обсяг якої становив понад 347 мільйона гривень.

Частина цієї заборгованості була забезпечена іпотекою - нежитловою будівлею у Києві, оціночна вартість якої становила понад 120 мільйонів гривень. У грудні 2018 року її було передано "Антонов" в рахунок часткового стягнення боргу банку.

Згідно з укладеним договором та додатковою угодою до нього, винагорода адвокатів за надані юридичні послуги мала становити 5% від вартості переданого, проте нереалізованого майна.

Натомість тодішній директор з правових питань ДП за змовою з директором адвокатського об’єднання погодив оплату послуг у завищеному розмірі – майже 10% від оціночної вартості будівлі. Зазначається, що переплата становила близько 7 мільйонів гривень.

Згодом, у травні 2021 року, на виконання законів України та розпорядження Кабінету міністрів нежитлову будівлю передали до сфери управління іншого державного органу. Тоді, за даними НАБУ, вона вже коштувала понад 212 мільйонів гривень.

На цю суму були списані власні боргові зобов’язання "Антонова" перед державою, після чого тодішній директор з правових питань, перебуваючи у змові з директором адвокатського об’єднання, погодив оплату юрфірмі додаткових 11 мільйонів гривень внаслідок передачі будівлі.

При цьому адвокатське об’єднання до передачі будівлі від "Антонов" іншій дердустанові та до списання боргових зобов’язань ДП перед державою жодного стосунку, за даними слідства, не мало, а вказане питання взагалі не охоплювалося договором про надання юридичних послуг.

Таким чином, у результаті дій підозрюваних держпідприємству було завдано понад 18 мільйонів гривень збитків. Вищий антикорупційний суд у вересні 2022 року наклав арешт на всю суму коштів, які були перераховані ДП "Антонов" адвокатському об’єднанню, а згодом це рішення підтвердила Апеляційна палата ВАКС.

Як вказують в бюро, розслідування вказаних фактів було розпочато навесні 2022 року за повідомленням самого ДП "Антонов", де тоді змінилося керівництво. Зазначається, що чинне керівництво підприємства співпрацює зі слідством та сприяє встановленню всіх обставин вчинення злочину.

Напередодні ж Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому генеральному директору ДП "Антонов" Сергію Бичкову, його заступнику та начальнику підрозділу з авіабезпеки.

За даними слідства, вони напередодні повномасштабного російського вторгнення не допустили військовослужбовців Нацгвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту, що призвело до захоплення об'єкту ворогом і знищення літака Ан-225 "Мрія".