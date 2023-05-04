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Суспільство
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Поліція з СБУ затримали першого віце-мера Вознесенська: піймали на розкраданні бюджету (ФОТО)

Поліція з СБУ затримали першого віце-мера Вознесенська: піймали на розкраданні бюджету (ФОТО)
Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Слідчі Головного управління поліції в Миколаївській області за оперативного супроводу обласного управління Служби безпеки України 4 травня затримали першого заступника мера Вознесенська Миколаївської області. Про це йдеться у повідомленнях поліції, СБУ та обласної прокуратури.

За даними слідства, діючи у змові та зловживаючи службовим становищем, перший заступник міського голови, два спеціалісти бухгалтерського обліку міськради та місцева приватна підприємиця (вона ж голова місцевого благодійного фонду) заволоділи, за попередніми даними, близько 1 мільйоном гривень місцевого бюджету.

Ця сума була внесена в документи на проведення публічної закупівлі як вартість напівпричепів, які мали бути закуплені для забезпечення потреб військових "у прифронтових районах Миколаївської області".

Фото 2 — Поліція з СБУ затримали першого віце-мера Вознесенська: піймали на розкраданні бюджету (ФОТО)
Фото 3 — Поліція з СБУ затримали першого віце-мера Вознесенська: піймали на розкраданні бюджету (ФОТО)
Фото 4 — Поліція з СБУ затримали першого віце-мера Вознесенська: піймали на розкраданні бюджету (ФОТО)
Фото 5 — Поліція з СБУ затримали першого віце-мера Вознесенська: піймали на розкраданні бюджету (ФОТО)
Фото 6 — Поліція з СБУ затримали першого віце-мера Вознесенська: піймали на розкраданні бюджету (ФОТО)
Фото 7 — Поліція з СБУ затримали першого віце-мера Вознесенська: піймали на розкраданні бюджету (ФОТО)
Фото 8 — Поліція з СБУ затримали першого віце-мера Вознесенська: піймали на розкраданні бюджету (ФОТО)
Фото 9 — Поліція з СБУ затримали першого віце-мера Вознесенська: піймали на розкраданні бюджету (ФОТО)
Фото 10 — Поліція з СБУ затримали першого віце-мера Вознесенська: піймали на розкраданні бюджету (ФОТО)
Фото 11 — Поліція з СБУ затримали першого віце-мера Вознесенська: піймали на розкраданні бюджету (ФОТО)
Фото 12 — Поліція з СБУ затримали першого віце-мера Вознесенська: піймали на розкраданні бюджету (ФОТО)

Зазначається, що закупівлю транспорта провели без використання електронної системи закупівель Prozorro і за значно завищеною відносно ринкової ціною.

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконних дій; а також понад 1 мільйон гривень у гривневому еквіваленті.

Всі четверо отримали підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Розслідування триває. Також вирішується питання щодо підготовки клопотання про відсторонення підозрюваних від займаних посад.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов