Поліція з СБУ затримали першого віце-мера Вознесенська: піймали на розкраданні бюджету (ФОТО)

Слідчі Головного управління поліції в Миколаївській області за оперативного супроводу обласного управління Служби безпеки України 4 травня затримали першого заступника мера Вознесенська Миколаївської області. Про це йдеться у повідомленнях поліції, СБУ та обласної прокуратури.

За даними слідства, діючи у змові та зловживаючи службовим становищем, перший заступник міського голови, два спеціалісти бухгалтерського обліку міськради та місцева приватна підприємиця (вона ж голова місцевого благодійного фонду) заволоділи, за попередніми даними, близько 1 мільйоном гривень місцевого бюджету.

Ця сума була внесена в документи на проведення публічної закупівлі як вартість напівпричепів, які мали бути закуплені для забезпечення потреб військових "у прифронтових районах Миколаївської області".

Зазначається, що закупівлю транспорта провели без використання електронної системи закупівель Prozorro і за значно завищеною відносно ринкової ціною.

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконних дій; а також понад 1 мільйон гривень у гривневому еквіваленті.

Всі четверо отримали підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Розслідування триває. Також вирішується питання щодо підготовки клопотання про відсторонення підозрюваних від займаних посад.