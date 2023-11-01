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Какие новые авто покупали украинцы в октябре: ТОП-10 марок
В октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тысячи новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом. Наибольшим спросом у украинцев пользовались автомобили марки TOYOTA.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по отношению к сентябрю потребительская активность в этом сегменте авторынка увеличилась на 0,7%.
Как отмечают в "Укравтопроме", самым большим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки TOYOTA, которых было зарегистрировано 929 шт. По сравнению с 2022 годом октябрьская реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 40%.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Второй по популярности была марка VOLKSWAGEN, регистрации автомобилей которой выросли втрое – до 574 ед.
На третьей позиции в рейтинге SKODA – 477 авто (+46%).
Четвертый результат у BMW – 461 авто (+255%).
Замыкает лидерскую пятерку RENAULT – 432 автомобиля (+60%).
Также в ТОП-10 октября 2023 года вошли следующие марки: NISSAN – 309 ед.; HYUNDAI - 240 ед; MERCEDES-BENZ - 224 ед.; MAZDA – 220 ед.; PEUGEOT – 200 ед.
Титул бестселлера месяца на рынке новых легковушек достался автомобилю RENAULT Duster – 387 регистраций.
"Всего с января по октябрь 2023 украинцы приобрели и поставили на учет 49,6 тыс. новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркнули в "Укравтопроме".
Напомним, в течение сентября украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Первенство на рынке новых авто продолжает удерживать TOYOTA .
Источник фото: ua.depositphotos.com