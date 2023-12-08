У листопаді українці імпортували рекордну кількість вживаних авто

Українці встановили новий рекорд за кількістю імпортованих вживаних автомобілів, що були ввезені до країни протягом листопада. Автопарк України поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що є найвищим показником протягом останніх 16 місяців.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Порівняно з жовтнем поточного року, кількість зареєстрованих вживаних автомобілів збільшилась на 3%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 46%.

Структура ринку показує, що 44% зареєстрованих автомобілів працюють на бензині, 31% - на дизелі, 16% - електромобілі, 6% - автомобілі з газовою установкою та 3% - гібриди.

ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця

Лідером за кількістю реєстрацій серед імпортованих автомобілів знову став Volkswagen Golf. У ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця також увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 1511 од.;

RENAULT Megane - 1261 од.;

SKODA Octavia - 894 од.;

VOLKSWAGEN Passat - 728 од.;

NISSAN Leaf - 515 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 466 од.;

AUDI A4 - 421 од.;

NISSAN Qashqai - 419 од.;

FORD Focus - 403 од.;

AUDI Q5 - 399 од.

Середній вік автомобілів, які були зареєстровані в Україні у листопаді, становить 9 років. З початку року українці зареєстрували 191 тис. вживаних легкових авто, що втричі перевищує кількість реалізованих нових автомобілів протягом того ж періоду.

Нагадаємо, протягом листопада 2023 року на українському ринку нових комерційних автомобілів, було реалізовано 1 031 автомобіль. Це вдвічі більше за показник листопада 2022 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com