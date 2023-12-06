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ТОП-5 легковиків у приватному та корпоративному секторах авторинку України
У листопаді український автопарк поповнили 5,4 тис. нових легкових авто. З цієї кількості - 3,5 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 1,9 тис. придбали юрособи.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з листопадом 2022 року, продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 68%, а у корпоративному – на 88%.
Найпопулярніші легковики в приватному секторі
Купуючи нові легкові авто у листопаді приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
1. VOLKSWAGEN ID.4 - 283 од.;
2.TOYOTA RAV-4 - 187 од.;
3. MAZDA CX5 - 117 од.;
4. RENAULT Duster - 115 од.;
5. KIA Sportage - 95 од.
Які авто купують юридичні особи
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
1. RENAULT Duster - 240 од.;
2. NISSAN Qashqai - 118 од.;
3. SKODA Karoq - 107 од.;
4. CITROEN C-Elysee - 92 од.;
5. TOYOTA Land Cruiser Prado - 77 од.
Нагадаємо, найпопулярнішими на вітчизняному ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами. У листопаді, як і у попередньому місяці, вони охопили 45% продажів нових авто.
Джерело фото: ua.depositphotos.com