ТОП-5 легковиків у приватному та корпоративному секторах авторинку України

У листопаді український автопарк поповнили 5,4 тис. нових легкових авто. З цієї кількості - 3,5 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 1,9 тис. придбали юрособи.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з листопадом 2022 року, продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 68%, а у корпоративному – на 88%.

Найпопулярніші легковики в приватному секторі

Купуючи нові легкові авто у листопаді приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 283 од.;

2.TOYOTA RAV-4 - 187 од.;

3. MAZDA CX5 - 117 од.;

4. RENAULT Duster - 115 од.;

5. KIA Sportage - 95 од.

Які авто купують юридичні особи

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

1. RENAULT Duster - 240 од.;

2. NISSAN Qashqai - 118 од.;

3. SKODA Karoq - 107 од.;

4. CITROEN C-Elysee - 92 од.;

5. TOYOTA Land Cruiser Prado - 77 од.

Нагадаємо, найпопулярнішими на вітчизняному ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами. У листопаді, як і у попередньому місяці, вони охопили 45% продажів нових авто.

Джерело фото: ua.depositphotos.com